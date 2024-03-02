НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Понад десять років був тренером: у Черкасах попрощалися із 39-річним захисником
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬЛЮДИРегіони

Понад десять років був тренером: у Черкасах попрощалися із 39-річним захисником

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Понад десять років був тренером: у Черкасах попрощалися із 39-річним захисником
Загиблий на російсько-українській війні Віталій Варченко. Фото: Черкаська міська рада

У Черкасах 2 березня попрощалися із захисником Віталієм Варченком. Він загинув на Донеччині.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Віталій Варченко народився у Черкасах. Навчався в спеціалізованій ЗОШ №26. Займався в секції тайського боксу, понад десять років був тренером.

"Він був старшим сержантом, проходив військову службу на посаді інспектора прикордонної служби. Загинув на Донеччині внаслідок підриву росіянами БМП", — зазначив міський голова.

Загиблому захиснику було 39 років.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
Україна готується до дезінформаційної кампанії Кремля проти Зеленського — Bloomberg
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
На Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківщини Мирослав Пилипів
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
Тільки після навчання: у черкаському ТЦК пояснили нову вимогу закону про мобілізацію
На початок