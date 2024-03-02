Понад десять років був тренером: у Черкасах попрощалися із 39-річним захисником

У Черкасах 2 березня попрощалися із захисником Віталієм Варченком. Він загинув на Донеччині.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Віталій Варченко народився у Черкасах. Навчався в спеціалізованій ЗОШ №26. Займався в секції тайського боксу, понад десять років був тренером.

"Він був старшим сержантом, проходив військову службу на посаді інспектора прикордонної служби. Загинув на Донеччині внаслідок підриву росіянами БМП", — зазначив міський голова.

Загиблому захиснику було 39 років.

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