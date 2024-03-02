Українські військові знищили ще один російський винищувач на сході

Українські військові 1 березня на східному напрямку знищили ще один російський винищувач Су-34.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"У п’ятницю, 1 березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами", — йдеться у повідомленні.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук опублікував відео підтвердження збиття російського бомбардувальника на Маріупольському напрямку.

"Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях!", — написав Микола Олещук.

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