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У Миколаєві оновили графіки руху тролейбусів і трамваїв — міськрада
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У Миколаєві оновили графіки руху тролейбусів і трамваїв — міськрада

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У Миколаєві оновили графіки руху тролейбусів і трамваїв — міськрада
Тролейбуси та трамваї у депо. Фото: КП ММР "Миколаївелектротранс"/Facebook

У Миколаєві оновили графіки руху комунального транспорту: трамваїв та тролейбусів. На розклад можуть впливати дорожні обставини та аварійні ситуації.

Про це другого березня повідомили на сайті Миколаївської міської ради.

У графіку врахували ремонтні роботи, що стосуються трамвайного маршруту №3, додали в міськраді.

"Часто причиною затримки руху стають залишені на проїжджій частині автівки, затори на дорогах, робота аварійних служб, відключення електроенергії тощо", — йдеться в повідомленні.

Графік руху трамваїв у будні (понеділок-п'ятниця):

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Графік руху трамваїв у будні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху трамваїв у будні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху трамваїв у будні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху трамваїв у будні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху трамваїв у будні Фото: Миколаївська міська рада

Графік руху трамваїв у суботу та неділю:

1
Графік руху трамваїв у вихідні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху трамваїв у вихідні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху трамваїв у вихідні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху трамваїв у вихідні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху трамваїв у вихідні Фото: Миколаївська міська рада

Графік руху тролейбусів у будні (понеділок-п'ятниця):

1
Графік руху тролейбусів у будні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху тролейбусів у будні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху тролейбусів у будні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху тролейбусів у будні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху тролейбусів у будні Фото: Миколаївська міська рада

Графік руху тролейбусів у суботу та неділю:

1
Графік руху тролейбусів у вихідні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху тролейбусів у вихідні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху тролейбусів у вихідні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху тролейбусів у вихідні Фото: Миколаївська міська рада
1
Графік руху тролейбусів у вихідні Фото: Миколаївська міська рада

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