У Миколаєві оновили графіки руху тролейбусів і трамваїв — міськрада

У Миколаєві оновили графіки руху комунального транспорту: трамваїв та тролейбусів. На розклад можуть впливати дорожні обставини та аварійні ситуації.
Про це другого березня повідомили на сайті Миколаївської міської ради.
У графіку врахували ремонтні роботи, що стосуються трамвайного маршруту №3, додали в міськраді.
"Часто причиною затримки руху стають залишені на проїжджій частині автівки, затори на дорогах, робота аварійних служб, відключення електроенергії тощо", — йдеться в повідомленні.
Графік руху трамваїв у будні (понеділок-п'ятниця):
Графік руху трамваїв у суботу та неділю:
Графік руху тролейбусів у будні (понеділок-п'ятниця):
Графік руху тролейбусів у суботу та неділю:
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