25 лютого у Запорізькій області поліг командир стрілецького взводу, молодший сержант Василь Олійник з Івано-Франківщини.
Про це повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.
Василь Олійник народився у 1975 році в селі Голинь. Чоловік пішов боронити країну 1 березня 2022 року.
"25 лютого, вірний військовій присязі, під час бойового завдання на Запорізькому напрямку Василь Олійник, на превеликий жаль, загинув. Схиляємо голови у глибокій скорботі та молитві. Висловлюємо співчуття родині, друзям, побратимам", — написав Найда.
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