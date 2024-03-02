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На Запорізькому напрямку загинув командир стрілецького взводу Василь Олійник з Івано-Франківщини
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На Запорізькому напрямку загинув командир стрілецького взводу Василь Олійник з Івано-Франківщини

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На Запорізькому напрямку загинув командир стрілецького взводу Василь Олійник з Івано-Франківщини
Фото: Facebook/Андрій Найда

25 лютого у Запорізькій області поліг командир стрілецького взводу, молодший сержант Василь Олійник з Івано-Франківщини.

Про це повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.

Василь Олійник народився у 1975 році в селі Голинь. Чоловік пішов боронити країну 1 березня 2022 року.

"25 лютого, вірний військовій присязі, під час бойового завдання на Запорізькому напрямку Василь Олійник, на превеликий жаль, загинув. Схиляємо голови у глибокій скорботі та молитві. Висловлюємо співчуття родині, друзям, побратимам", — написав Найда.

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