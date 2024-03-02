На Запорізькому напрямку 25 лютого загинув сержант Юрій Олексюк із села Голинь, що на Івано-Франківщині.
Про смерть земляка повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.
Юрій Олексюк народився у 1977 році. У перші дні великої війни чоловік приєднався до лав Збройних сил України. 1 березня 2022 року його взяли на службу.
Боєць служив головним сержантом стрілецького взводу однієї з військових частин.
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