На Харківщині загинув бойовий медик з Коломиї, що на Івано-Франківщині, Назарій Гнатишак.
Про смерть воїна повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.
Назарій Гнатишак служив у 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Боєць поліг у бою 1 березня 2024 року.
"Вічна пам'ять та слава воїну, який до останнього хоробро боронив Україну та кожного з нас. Нехай він спочиває з Богом. Від всієї громади висловлюю щирі співчуття сім’ї та всім близьким Назарія. Розділяємо з вами це велике горе", — написав Станіславський.
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