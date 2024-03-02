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На Вінниччині затримали сімох чоловіків, які намагалися потрапити в Молдову
КордонРегіони

На Вінниччині затримали сімох чоловіків, які намагалися потрапити в Молдову

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На Вінниччині затримали сімох чоловіків, які намагалися потрапити в Молдову
Чоловіки, яких затримали на світанку неподалік державного кордону з придністровським регіоном Молдови. Фото: Могилів-Подільський прикордонний загін

На Вінниччині прикордонники затримали 7 чоловіків, які намагалися перетнути державний кордон. Це мешканці Київської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Їх затримали на світанку неподалік державного кордону з придністровським регіоном Молдови. Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін.

Чоловіки скористались послугами одного із месенджерів соцмереж. Сплативши від 6 до 11 тисяч доларів, вони дистанційно отримували вказівки про напрямок руху.

За спробу незаконного перетинання кордону на порушників складено протоколи про вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи скеровано до суду.

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