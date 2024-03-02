На війні загинув Олег Пиріг із Полтавщини

Під час війни загинув Олег Пиріг із Полтавської області. Військовослужбовець обороняв Україну на Харківщині.
Олег Пиріг проживав у селищі Іванівка Кобеляцької громади. Як повідомив Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, військовий загинув 7 лютого 2024-го року під час виконання бойового завдання біля села Синьківка Харківської області. Військовий мав звання солдат. Чоловікові було 26 років
З бійцем попрощаються 2 березня у Кобеляцькій громаді.
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах: