Народний депутат України від партії "Слуга народу" Максим Зуєв, який представляє Чернігівщину у Верховній Раді, разом зі своєю родиною задекларував квартири, гроші готівкою та на банківських рахунках, а також автомобіль Mercedes-Benz та доходи.

Про це йдеться у його декларації за 2023 рік в Єдиному державному реєстрі декларацій, яку він подав в кінці січня 2024 року. Більше про деклароване майно Максима Зуєва та його родини — читайте далі.

Нерухомість та автомобіль

Максим Зуєв задекларував дві квартири, якими він не володіє, але в одній прописаний, а іншу орендує: у Дніпрі на 44 м2 та у Києві на 75 м2 відповідно.

Також у спільній власності його дружини Єлизавети є квартира у Донецьку на 48,9 м2.

Нардеп володіє легковим автомобілем Mercedes-Benz E 220 2017 року випуску. Ще нардеп володіє правами на торговельну марку, проте на яку саме, в декларації не вказано.

Доходи й заощадження

Основним джерелом доходу Максима Зуєва є зарплатня нардепа за рік — 491 679 гривень. Доходи його дружини Єлизавети загалом складають 838 800 гривень, з яких 700 000 гривень доходу від продажу рухомого майна, 76 220 гривень доходу від підприємницької діяльності, 2 580 допомоги при народженні дитини, а також 60 000 гривень допомоги як внутрішньопереміщеній особі.

Серед заощаджень Максим Зуєв задекларував 60 тисяч євро готівкою, водночас дружина має 100 тисяч доларів готівкою. Також родина тримає на банківських рахунках — 11 285 гривень.

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