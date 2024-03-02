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У Києві сталася аварія на водогоні: жителів забезпечили водою із автоцистерни
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У Києві сталася аварія на водогоні: жителів забезпечили водою із автоцистерни

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У Києві сталася аварія на водогоні: жителів забезпечили водою із автоцистерни
Комунальники усувають аварію на водогоні на вул. Січових Стрільців. 2 березня 2024 року, Київ. Фото: КМДА

У Шевченківському районі Києва сталася аварія на водопровідній мережі. Комунальники усувають наслідки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на "Київводоканал".

Зазначається, що на вул. Січових Стрільців сталось пошкодження водопровідної магістралі діаметром 200 мм. На місці працює ремонтна бригада.

"Рух транспорту частково обмежено однією смугою (в напрямку центру міста)", — йдеться у повідомленні.

Комунальники поінформували, що наразі відключено від водопостачання 16 житлових будинків, офісних будівель і окремих закладів соціальної сфери. Для потреб споживачів направлена автоцистерна з водою, яка знаходиться за адресою: вул. Січових Стрільців, 26.

Що відомо про аварії на водопровідних мережах у Києві з початку року

17 лютого у Голосіївському районі комунальники ліквідовували аварію на водопровідній мережі. Була пошкоджена труба на розі вулиць Тарасівська та Гетьмана Павла Скоропадського. На час ремонту кілька будинків залишились без води.

8 лютого столичні комунальники усували наслідки аварії на водогоні на просп. Академіка Глушкова. Ремонт призвів до затримки руху тролейбусів у цьому районі.

25 січня на вулиці Хрещатик поблизу метро стався витік води через аварію на водогоні. Наслідки аварії ліквідували наступного дня.

24 січня прорвало трубу на вулиці Михайла Бойчука, 35. Стався витік води на проїжджу частину дороги. Без водопостачання залишилися кілька багатоповерхівок.

Двічі за тиждень на Борщагівці прорвало трубу: витік води стався 13 січня 2024 року на бульварі Жуля Верна. А в ніч на 8 січня через прорив водогону там затопило вулицю і припарковані автівки.

13 січня у Святошинському районі пошкодження труби виявили на просп. Леся Курбаса, 7-Г. Два найближчі житлові будинки залишились без води.

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