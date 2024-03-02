Німецькі винищувачі перехопили російські літаки біля територіальних вод Латвії

Вранці 1 березня німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде", аби перехопити російські військові літаки, які перебували поблизу територіальних вод Латвії.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Латвії.

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю функціонує і члени Альянсу здатні негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше перехопили два російські військові літаки поблизу територіальних вод Латвії", — прокоментував інцидент міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

29 лютого два французькі літаки Mirage 2000-5 напередодні перехопили два російські літаки Су-30, а також російський транспортний літак Ан-72 над міжнародними водами на північ від Польщі.

Раніше цього тижня Німеччина і Франція піднімали у повітря свої літаки через російський Іл-20.

У листопаді 2023 року норвезькі винищувачі F-35 перехопили бомбардувальники та винищувачі РФ. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.