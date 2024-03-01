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У НАТО повідомили про перехоплення літаків РФ над Балтійським морем
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У НАТО повідомили про перехоплення літаків РФ над Балтійським морем

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У НАТО повідомили про перехоплення літаків РФ над Балтійським морем
У НАТО повідомили про перехоплення літаків РФ над Балтійським морем. Фото: NATO Air Command

Два французькі літаки Mirage 2000-5 напередодні перехопили два російські літаки Су-30, а також російський транспортний літак Ан-72 над міжнародними водами на північ від Польщі.

Про це 1 березня повідомило Повітряне командування НАТО (AIRCOM) на платформі X.

"Ось подивіться, як це виглядало вчора, коли два французькі Mirage 2000-5 перехопили над Балтійським морем два російські літаки Су-30-М", — йдеться в повідомленні, у якому оприлюднюється запис операції.

Зазначається, що одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання. Вони перехопили російський Ан-72, який пролітав над міжнародними водами на північ від Польщі, додали в командуванні.

Раніше цього тижня Німеччина і Франція піднімали у повітря свої літаки через російський Іл-20.

У листопаді 2023 року норвезькі винищувачі F-35 перехопили бомбардувальники та винищувачі РФ. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.

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