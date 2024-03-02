У спеціальній номінації "Інтер'єри" фотоконкурсу "Вікі любить пам'ятки" (Wiki Loves Monuments) за 2023 рік журі обрало дев'ять найкращих робіт від українських авторів. На другому та п'ятому місці — інтер'єри двох церков, розташованих на Івано-Франківщині.

Перелік найкращих робіт оприлюднили на сайті фотоконкурсу.

Церква Успіння Пресвятої Діви Марії у селі Рівня

Друге місце у номінації "Інтер'єри" посіла світлина Андрія Тимківа. На ній зображена внутрішня оздоба церкви Успіння Пресвятої Діви Марії у селі Рівня Калуського району.

Внутрішня оздоба церкви Успіння Пресвятої Діви Марії, село Рівня. Фото: Андрій Тимків

Храм Успіння Пресвятої Діви Марії — греко-католицька церква та пам'ятка архітектури місцевого значення. Храм збудували у 1770 році з дерева.

Автор фотографії Андрій Тимків дебютував у фотоконкурсі у 2022 році. Тоді він завантажив світлину цієї ж церкви, яка зараз ілюструє сторінку про село Рівня у Wikipedia.

Церква Успіння Пресвятої Діви Марії, село Рівня, 2013 рік. Фото: Андрій Тимків

"Цікаво досліджувати навколишній світ, також передавати всю цю красу через об'єктив фотокамери. Люблю досліджувати свій край та хочу, щоб інші про це дізналися", — розповів Андрій Тимків про свою мотивацію брати участь у Wiki Loves Monuments.

Костел Непорочного Зачаття Діви Марії у Городенці

На п'ятому місці — світлина Ірини Варламової. На ній зображений інтер'єр костелу Непорочного Зачаття Діви Марії у Городенці — пам'ятки архітектури національного значення.

Внутрішня оздоба костелу Непорочного Зачаття Діви Марії у Городенці. Фото: Ірина Варламова

"Я поєднала пізнання покутського краю з можливістю віднайти фотографії пам'яток цього регіону, яких ще немає на Вікі. Дуже люблю цей конкурс. Були знімки, які могли б допомогти ілюструвати Вікіпедію, тому конкурс я очікувала, вичитувала правила і готувала підбірку світлин трошки заздалегідь. У цьому році, здається, я побила особистий рекорд з кількості регіонів, фотографії з яких я відправляла", — поділилася враженнями Ірина Варламова.

Костел збудували у стилі пізнього бароко на замовлення графа Миколи Потоцького в 1760 році. Архітектором споруди був Бернард Меретин, який співпрацював зі скульптором Йоганом Пінзелем. Саме він створив п'ять вівтарів для костелу та приблизно 30 скульптур, яких зараз у храмі немає. Частина з них експонується в музеї Пінзеля у Львові.

Костел Непорочного Зачаття Діви Марії у Городенці, 2021 рік. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За своє існування храм зазнав декілька руйнувань. Найбільшого — за часів Радянського Союзу. Тут був швейний цех, майстерня, а пізніше — училище. Саме з того часу не проводили богослужіння аж до 1992 року. У 2021 році до відновлення костелу долучилися волонтери проєкту "1743".

Що відомо про Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments ("Вікі любить пам'ятки") — фотоконкурс пам'яток культурної спадщини, що проводиться у приблизно 50 країнах світу регіональними відділеннями Фонду Вікімедіа, зокрема й в Україні.

Організатори прагнуть зібрати фотографії усіх пам'яток культурної спадщини світу і розмістити їх на сторінках Wikipedia. Участь у конкурсі є вільною та відкритою для професійних фотографів і любителів. Обов'язкова умова — власне авторство представлених фотографій та завантаження їх протягом конкурсного періоду.

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