На Полтавщині в чоловіка знайшли боєприпас

В одному із сіл Лохвицької громади на Полтавщині поліцейські виявили у чоловіка предмет схожий на гранату.
Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини.
За даними правоохоронців, 1 березня на блок посту в Лохвицькій громаді під час огляду автомобіля "Renault Megan" виявили боєприпас.
Слідчі спільно зі спеціалістом-криміналістом вилучили у 44-річного мешканця Лохвицької громади гранату, що перевозилася без відповідних документів, та запал до неї
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Незаконне поводження з бойовими припасами". Санкція щонайбільше до 7 років позбавлення волі.
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