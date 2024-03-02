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На Полтавщині в чоловіка знайшли боєприпас
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На Полтавщині в чоловіка знайшли боєприпас

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На Полтавщині в чоловіка знайшли боєприпас
Граната. Фото: ГУ НП у Полтавській області

В одному із сіл Лохвицької громади на Полтавщині поліцейські виявили у чоловіка предмет схожий на гранату.

Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини.

За даними правоохоронців, 1 березня на блок посту в Лохвицькій громаді під час огляду автомобіля "Renault Megan" виявили боєприпас.

Слідчі спільно зі спеціалістом-криміналістом вилучили у 44-річного мешканця Лохвицької громади гранату, що перевозилася без відповідних документів, та запал до неї

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Незаконне поводження з бойовими припасами". Санкція щонайбільше до 7 років позбавлення волі.

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