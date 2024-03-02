У пожежі на Вінниччині загинув чоловік

На Вінниччині в пожежі загнув чоловік. Подія сталася у селі Заруддя Оратівської громади 29 лютого близько 11:30.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС області, зайнявся один із приватних житлових будинків.
"Загоряння ліквідовано на площі 68 кв.м вогнеборцями 25 державної пожежно-рятувальної частини. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі, бійці ДСНС виявили людину без ознак життя. Загиблим виявився власник помешкання 1954 року народження", — повідомили рятувальники.
Попередньо, до загибелі чоловіка призвело куріння в ліжку.