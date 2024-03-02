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На Івано-Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка
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На Івано-Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка

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На Івано-Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка
Фото: Facebook/Держслужба з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області

У селі Камінь Калуського району, що на Івано-Франківщині, під час гасіння пожежі у будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Пожежа сталася вранці 2 березня. На місці події рятувальники загасили вогонь і в одній з кімнат знайшли тіло чоловіка 1964 року народження.

Наразі надзвичайники визначають причину виникнення загоряння помешкання

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