У селі Камінь Калуського району, що на Івано-Франківщині, під час гасіння пожежі у будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Пожежа сталася вранці 2 березня. На місці події рятувальники загасили вогонь і в одній з кімнат знайшли тіло чоловіка 1964 року народження.
Наразі надзвичайники визначають причину виникнення загоряння помешкання
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