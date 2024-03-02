Жителям Херсона перерахують "комуналку". Юристка пояснює, за які послуги

Херсонцям перерахують оплату комунальних послуг, яку вони сплатили за період окупації. Кабінет міністрів заборонив нарахувати плату за них з дати початку по дату завершення тимчасової окупації територій. Що входить до переліку послуг, які перерахують, та коли це відбудеться пояснює юристка Олена Іпатенко.

Особливості оплати житлово-комунальних послуг херсонцями в період воєнного стану

Враховуючи положення Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до житлово-комунальних належать послуги:

з управління багатоквартирним будинком;

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води;

централізованого водопостачання;

централізованого водовідведення та управління побутовими відходами;

постачання та розподілу електричної енергії споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках;

постачання та розподілу природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках.

Що стосується об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), то вони не є предметом регулювання Закону України "Про житлово-комунальні послуги", пояснює юристка. ОСББ не надають житлово-комунальні послуги

"Діяльність ОСББ не слід також плутати з послугою з управління багатоквартирним будинком. Адже ОСББ – це юридична особа, створена власниками квартир для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна", — говорить Олена Іпатенко.

Щодо оплати житлово-комунальних послуг, наданих споживачам у період окупації

Кабмін заборонив нараховувати плату за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації територій, включених до переліку тимчасово окупованих територій України, відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції, яким затверджений Перелік територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією

Крім того, заборонено стягувати заборгованості за ці послуги зі споживачів за відповідний період окупації. У разі, якщо споживачами у період окупації здійснювалася оплата житлово-комунальних послуг, то така оплата підлягає перерахунку і має зараховуватися споживачу як передплата, пояснює юристка.

За її словами, механізми коригування, списання, перерахунку, інших дій з нарахуваннями комунальних послуг, які були здійснені в період окупації, на законодавчому рівні не врегульоване.

"На даний час організації, які надають комунальні послуги споживачам відповідно до умов договору звертаються за офіційними роз’ясненнями щодо механізмів перерахунку опалити за житлово-комунальні послуги, отримані споживачами на ТОТ. Далі — вони мають ознайомити споживачів з порядком дій щодо перерахунку оплати за житлово-комунальні послуги, сплачені за період окупації, а також списання боргів, утворених за вказаний період", — говорить Олена Іпатенко.

Разом з тим, самі споживачі можуть самостійно звертатися із запитами до організацій, з якими в них укладені договори про надання комунальних послуг, аби вони роз'яснили свої подальші дії, пояснює вона.

Щодо оплати житлово-комунальних послуг на територіях бойових дій

Постановою КМУ від 29.12.2023 №1405 до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в територіальних громадах, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії відповідно до Переліку територій установлено заборону на:

нарахування та стягнення штрафів та пені, інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги населенням,

припинення надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі послуги населенням.

Відповідно до Переліку територій Херсонська міська територіальна громада з 11 листопада 2022 по 1 травня 2023 належала до території можливих бойових дій. З 1 травня 2023 по теперішній час належить до території активних бойових дій, на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси пояснює юристка.

"Це означає, що за весь цей час до дати завершення бойових дій заборонено припинення надання житлово-комунальних послуг за їх несплату та стягнення заборгованості, утвореної за цей час", — говорить Олена.

За її словами, жителі Херсонської громади з 11 листопада 2022 року мають сплатити за комунальні послуги, інакше матимуть борги. Разом з тим, зазначає юристка, не застосовуватимуться штрафи та пеня, а також інфляційні нарахування.

"Але заборгованість за комунальні послуги все одно потрібно буде сплатити після скасування мораторію на відключення від житлово-комунальних послуг через борги, окрім випадків, визначених постановою КМУ від 29.12.2023 №1405. Зокрема, це стосується механізму ненарахування оплати за житлово-комунальні послуги у зв’язку з їх невикористанням протягом періоду тимчасової відсутності споживача чи у разі, якщо житло зруйноване війною", — пояснює Іпатенко.

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