Парламент Британії розпочав перевірку щодо ефективності санкцій проти Росії

Комітет фінансів парламенту Великої Британії розпочав перевірку, чи працюють їхні санкції проти Росії.

Про це повідомили на сайті британського парламенту.

"Через тиждень після других роковин незаконного вторгнення Росії в Україну Комітет фінансів розпочинає нове розслідування щодо того, чи має програма економічних санкцій Великої Британії бажаний ефект – перешкоджає здатності Путіна фінансувати російські збройні сили", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Комітет уважно стежитиме за роботою Управління із застосування фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії.

Депутати намагатимуться зрозуміти, якою мірою можливо конфіскувати заморожені російські активи, зокрема — юридичні обмеження таких дій.

Інші сфери, які парламентарі намагатимуться дослідити: чи варто розширити санкції, щоб включити будь-які організації, які купують російську нафту і газ, і як працюють різні економічні сектори Британії, такі як морський транспорт і страхування, коли йдеться про відповідні санкції.

"Минуло два роки після вторгнення Путіна в Україну, Росія все ще вкладає десятки мільярдів у свій оборонний бюджет, що ставить питання – чи дають фінансові санкції Заходу бажаний ефект?", — сказала голова Спеціального комітету казначейства Гарієтт Болдуін.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.