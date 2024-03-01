НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Києві виділили землю під сквер імені "Да Вінчі"
Пам'ятьВторгнення Росії в УкраїнуМІСЦЕВА ВЛАДАРегіониТоп регіонів

У Києві виділили землю під сквер імені "Да Вінчі"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дмитро Коцюбайло
Дмитро Коцюбайло. Фото: КМДА

Київрада надала дозвіл на відведення земельної ділянки під сквер імені Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі".

Рішення ухвалили на пленарному засіданні Київради.

Мова про ділянку на вулиці Миколи Гайцана, 12/14 у Печерському районі. Її площа орієнтовно становить 0,17 га.

"Війна забирає у нас найкращих. Дмитро Коцюбайло назавжди залишиться у пам'яті, як справжній патріот та Захисник своєї держави. Він бився за Україну і вів за собою людей", — зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко.

Минулого року в додатку "Київ Цифровий" понад 20 тисяч киян підтримали ідею створення скверу "Да Вінчі".

Що відомо про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківської області. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художньому ліцеї.

На війні Дмитро з 18 років, туди потрапив одразу після Революції Гідності. У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области, після одужання повернувся на фронт. До початку повномасштабного вторгнення був добровольцем, потім вступив у ЗСУ. Вісім років готувався сам та готував інших до "великої" війни.

"Спочатку наш підрозділ направили на запорізький напрямок, щоб не дати росіянам пройти до Запоріжжя і прорватися до Дніпра. Потім мене покликали у Київ, бо маю досвід роботи з артилерією. Коли російські війська почали рухатися на Бориспіль, ми нанесли якісне вогневе ураження, знищили понад 20 одиниць техніки та “Бук”, — розповідав Дмитро Суспільному у проєкті "Командири, до перемоги!".

Далі були дніпровський та херсонський напрямки, а згодом Луганщина: "Ми були у Лисичанську, Білогорівці, Золотому. А зараз воюємо за мою рідну Донеччину, мій другий дім". Ось що "Да Вінчі" казав про незалежність: "Це можливість говорити українською, носити шеврон та захищати свою країну".

30 листопада 2021 Дмитро Коцюбайло був відзначений званням Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У 2022 році отримав звання молодшого лейтенанта. "Да Вінчі" загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
У Долині на Івано-Франківщині встановили пам'ятні дошки чотирьом загиблим воїнам
У Долині на Івано-Франківщині встановили пам'ятні дошки чотирьом загиблим воїнам
113 бригада, тероброна, Алея Слави Харків
У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
У Франківську відбувся турнір з мініфутболу пам'яті загиблого волонтера та військового Віталія Дзібія
У Франківську відбувся турнір з мініфутболу пам'яті загиблого волонтера та військового Віталія Дзібія
Відкриття меморіальної дошки на Тернопільщині
На Тернопільщині відкрили меморіальні дошки двом бійцям
На початок