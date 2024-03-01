У Києві виділили землю під сквер імені "Да Вінчі"

Київрада надала дозвіл на відведення земельної ділянки під сквер імені Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі".

Рішення ухвалили на пленарному засіданні Київради.

Мова про ділянку на вулиці Миколи Гайцана, 12/14 у Печерському районі. Її площа орієнтовно становить 0,17 га.

"Війна забирає у нас найкращих. Дмитро Коцюбайло назавжди залишиться у пам'яті, як справжній патріот та Захисник своєї держави. Він бився за Україну і вів за собою людей", — зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко.

Минулого року в додатку "Київ Цифровий" понад 20 тисяч киян підтримали ідею створення скверу "Да Вінчі".

Що відомо про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківської області. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художньому ліцеї.

На війні Дмитро з 18 років, туди потрапив одразу після Революції Гідності. У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области, після одужання повернувся на фронт. До початку повномасштабного вторгнення був добровольцем, потім вступив у ЗСУ. Вісім років готувався сам та готував інших до "великої" війни.

"Спочатку наш підрозділ направили на запорізький напрямок, щоб не дати росіянам пройти до Запоріжжя і прорватися до Дніпра. Потім мене покликали у Київ, бо маю досвід роботи з артилерією. Коли російські війська почали рухатися на Бориспіль, ми нанесли якісне вогневе ураження, знищили понад 20 одиниць техніки та “Бук”, — розповідав Дмитро Суспільному у проєкті "Командири, до перемоги!".

Далі були дніпровський та херсонський напрямки, а згодом Луганщина: "Ми були у Лисичанську, Білогорівці, Золотому. А зараз воюємо за мою рідну Донеччину, мій другий дім". Ось що "Да Вінчі" казав про незалежність: "Це можливість говорити українською, носити шеврон та захищати свою країну".

30 листопада 2021 Дмитро Коцюбайло був відзначений званням Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У 2022 році отримав звання молодшого лейтенанта. "Да Вінчі" загинув 7 березня 2023 року на Бахмутському напрямку.