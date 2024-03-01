Культурне надбання: у Миколаєві презентували вишиванки з таврійським розписом

У Миколаєві презентували вишиванки з елементами таврійського розпису. Захід присвятили вивченню та популяризації таврійського розпису, який є частиною нематеріальної культурної спадщини південного регіону.

Про це кореспондентам Суспільного менеджерка проєктів регіонального брендування Руслана Сікаленко.

"Саме таврійський розпис входить в нематеріальну культурну спадщину безпосередньо нашої Миколаївської області, але зараз ми активно популяризуємо діяльність і хочемо якомога більше людей закохати у таврійку, щоб дійсно вона отримала визнання на всеукраїнському рівні, а через певну кількість літ навіть увійшла в ЮНЕСКО", — розповіла Руслана Сікаленко.

Руслана Сікаленко. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

На заході вперше продемонстрували таврійський розпис, нанесений на вишиванку.

"Він красивий він натхненний він про сімейні цінності про те що зараз для нас у контексті війни дуже актуально і дуже близько. Таврійка об‘єднує, запалює, огортає ніжністю і просто надихає на прекрасне", — сказала Руслана Сікаленко.

Учасниці заходу у вишиванках з елементами таврійського розпису. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

Любов Паранюк — майстриня, яка одна із перших почала відроджувати таврійський розпис на Миколаївщині. За словами жінки, її надихнула зацікавленість до різних видів розпису.

"Таврійський розпис взагалі — це така перлина Миколаївщини, яка дуже важлива для нас, тому що кожен регіон пишається чимось в народних промислах, а довгий час вважалося що ми не маємо нічого свого", — каже майстриня.

Любов Паранюк. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

Любов говорить, таврійка має багато особливостей, що робить її унікальною серед інших видів розпису.

"Ні в якому розписі так, як в нашому, не представлена настільки морська тематика, по-перше, це блакитний колір в різних відтінках, оця блакитна ніжна повітряна кольорова гама — вона відрізняє від багатьох розписів. До того ж дуже символічний розпис", — пояснює особливості розпису Любов.

Таврійський розпис на сувенірній продукції. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

Учасниця показу Тетяна каже, приєднатися до проєкту їм запропонували ще минулого року.

"Ну таврійка вона вся символічна, її сутність вона відображає якусь перлину нашого краю, це море це небо, це поля жовті це кораблі, вітрильники і оце все символізує якісь заняття які притаманні нашому півдню".

На презентації миколаївських вишиванок, кожна із майстринь створювала власний ескіз та модель одягу. Головна мета — популяризувати українську культуру та осучаснити народні мотиви.

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