На війні загинув депутат однієї з сільрад Тернопільщини Назар Соколовський

На війні загинув військовослужбовець Збройних сил України з Тернопільщини, депутат Саранчуківської сільської територіальної громади Назар Соколовський.

Про це повідомили на сторінці громади.

34-річний Назар Соколовський народився у селі Рибники. Працював директором комунального підприємства "Благоустрій-Сервіс", був депутатом Саранчуківської сільської ради.

З початком повномасштабної війни пішов в ЗСУ добровольцем. Чоловік служив у складі Сил Спеціальних Операцій. Боєць загинув сьогодні, 1 березня, від авіаудару, біля населеного пункту Глухів, що у Сумській області.

У військовослужбовця залишилися дворічний син, дружина, батьки, сестра і брат. Про дату похорону на сторінці повідомлять додатково.

"Дуже сумна звістка прийшла у наш край. Загинув учень нашої школи Назар Соколовський, захищаючи рідний край від ворога. Доброзичливий, розумний, товариський, щирий, мав завжди багато друзів, з повагою ставився до вчителів — таким згадую його, як учня. Схиляю голову перед тобою, Назаре. Спочивай з Богом", — написала на своїй сторінці вчителька Потуторського ліцею Галина Карпишин.

"Загинув наш випускник. Памʼятаємо його як старанного учня, активного учасника художньої самодіяльності, спортсмена. Лише найкращі слова можна сказати про нього. Це людина, яка любила всіх, всі любили його. Війна забирає найкращих!", — написала директорка Потуторського ліцею Ольга Поляк.

На сайті Асоціації футболу Тернопільщини повідомили, що Назар був півзахисником бережанської команди "Хатки".

"Назар грав футбол за команду рідного села "Єдність" у Лізі чемпіонів Тернопільщини, згодом грав у команді "Хатки", який виступав у чемпіонатах Тернопільської області, Тернопільського та Бережанського районів. У чемпіонаті Тернопільської області у 2020 році за бережанську команду провів 11 поєдинків", — йдеться у повідомленні.