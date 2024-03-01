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Прогноз погоди на Тернопільщині 2-3 березня
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Прогноз погоди на Тернопільщині 2-3 березня

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Прогноз погоди на Тернопільщині 2-3 березня
Погода на Тернопільщині. Фото: Суспільне Тернопіль

У перші вихідні березня на Тернопільщині синоптики прогнозують хмарну та без опадів погоду. Вночі та вранці — туман.

Про це повідомляють на сторінці обласного Центру з гідрометеорології.

2 березня: Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно — східний, вночі 5 — 10 м/с, вдень 9 — 14 м/с. Температура вночі 2 — 7° тепла, вдень 9 — 14° тепла.

3 березня: Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно — східний, вночі 5 — 10 м/с, вдень 9 — 14 м/с. Температура вночі 2 — 7° тепла, вдень 9 — 14° тепла.

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