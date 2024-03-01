Прогноз погоди на Тернопільщині 2-3 березня

У перші вихідні березня на Тернопільщині синоптики прогнозують хмарну та без опадів погоду. Вночі та вранці — туман.
Про це повідомляють на сторінці обласного Центру з гідрометеорології.
2 березня: Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно — східний, вночі 5 — 10 м/с, вдень 9 — 14 м/с. Температура вночі 2 — 7° тепла, вдень 9 — 14° тепла.
3 березня: Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно — східний, вночі 5 — 10 м/с, вдень 9 — 14 м/с. Температура вночі 2 — 7° тепла, вдень 9 — 14° тепла.