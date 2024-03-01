НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Путін підписав указ про військові збори резервістів
РОСІЯАРМІЯПутінВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІТИКАПодіїСвітВійнаПолітика

Путін підписав указ про військові збори резервістів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Путін підписав указ про військові збори резервістів
Президент Росії Володимир Путін, 28 листопада 2023 р. Сочі. Фото: кремлівський пул через AP

Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю, 1 березня, підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі. Два пункти цього указу — таємні. Указ набув чинності з моменту публікації.

Відповідний указ опублікований на офіційному порталі РФ.

Згідно з документом, призову підлягають громадяни, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах, військах нацгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ.

Два з п’яти пунктів указу (№2-3) є закритими за грифом «для службового користування».

Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю, 1 березня, підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі
Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю, 1 березня, підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі. Фото: з сайту publication.pravo.gov.ru

Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю, 1 березня, підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі
Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю, 1 березня, підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі. Фото: з сайту publication.pravo.gov.ru

Раніше, 1 грудня 2023 року,  Путін підписав указ про збільшення офіційної кінцевої чисельності збройних сил Росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб. Загальну чисельність особового складу російської армії документально зросла з 1,15 млн осіб до 1,32 млн осіб.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Армія РФ
У лютому армія РФ зазнала найбільших втрат від початку повномасштабної війни — британська розвідка
Фейк
"У РФ немає ресурсів для наступу на Херсон": ЦПД про російські фейки щодо евакуації держслужбовців
ЗСУ
Росія може спробувати "розконсервувати" інші літаки А-50 — Ігнат
Нардеп Грищук пропонує віддати будівлю посольства РФ у Києві Політехнічному ліцею КПІ
Будівлю посольства РФ у Києві пропонують віддати ліцею КПІ
На початок