Ракетами та БпЛА. Війська РФ вдарили по двох районах Дніпропетровщини

Протягом дня, 1 березня, військові РФ вдарили ракетами та дронами по двох районах Дніпропетровщини — Криворізькому та Нікопольському.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, пообіді над Криворіжжям сили ППО збили ракету Х-59. Втім було і влучання. Загиблих та поранених немає.

Також тричі протягом дня російські військові атакували дронами-камікадзе Нікополь. Наслідки уточнюють.

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