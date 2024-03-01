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Перевозять людей, доставляють харчі та ліки: як на Чернігівщині допомагають жителям Малого Дирчина, де підтопило дорогу
ВодаЛЮДИДСНСРегіони

Перевозять людей, доставляють харчі та ліки: як на Чернігівщині допомагають жителям Малого Дирчина, де підтопило дорогу

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Перевозять людей, доставляють продукти та ліки, — так представники Червоного Хреста та рятувальники на Чернігівщині допомагають жителям села Малий Дирчин, де через розлив річки Снов підтопило дорогу. Глибина місцями сягає одного метра. Люди добираються у своїх справах вбрід або на човнах. Волонтери "Червоного хреста" разом із рятувальниками чергуватимуть там, поки буде на це потреба, розповіли вони Суспільному. Доправляють вантажі та людей за допомогою всюдиходу.

Тимофій Кастриця житель села Малий Дирчин, що на Чернігівщині. Він пригадує, ще у дитинстві Снов розливався і підтоплював городи, а також дорогу, яка сполучає село з Великим Дирчином. Минулої весни, щоб поїхати за продуктами або до лікарні, він переправляв дружину з однорічною донькою самостійно. Переносив на собі або перевозив своїм човном.

"Можете уявити, тут вісім ділянок, які перерізає вода. З візочком взяв маленьку, в болотниках, і пішов. Наприклад, можу човном туди, там де течія, то спочатку дружину переправлю, потім просто дитину забираю".
Перевозять людей, доставляють харчі та ліки: як на Чернігівщині допомагають жителям Малого Дирчина, де підтопило дорогу
Тимофій Кастриця. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами старости Великодирчинського старостинського округу Миколи Лапи, цього року вода стала прибувати взимку.

"Це вона з початку січня місяця. І це, скажімо так, критична ситуація. Тому що раніше паводки були, вони були без льоду. А тут вода розлилася і ще замерзла".

Перевозять людей, доставляють харчі та ліки: як на Чернігівщині допомагають жителям Малого Дирчина, де підтопило дорогу
Микола Лапа. ФОТО: Суспільне Чернігів

У місцях переливів подекуди є течія, людей збиває з ніг. Станом на 1 березня рівень води, зі слів старости, став знижуватися, проте дорога ще затоплена, а місцями глибина сягає до метра. Наразі між селами Великий Дирчин та Малий Дирчин залишається підтоплена дорога близько одного кілометра. Подолати її можна лише за допомогою спеціальної машини — снігоболотохід.

Перевозять людей, доставляють харчі та ліки: як на Чернігівщині допомагають жителям Малого Дирчина, де підтопило дорогу
Підтоплена дорога. ФОТО: Суспільне Чернігів

Одну з машин надав Червоний Хрест. Вже другий тиждень на ній чергують волонтери та працівники ДСНС. Тепер місцеві жителі долають цю відстань безпечно і за декілька хвилин.

"За день нам доводиться як мінімум від чотирьох разів чи перевозити людей на ту сторону, чи забирати сюди. До магазинів люди ходять, хто їде на Чернігів, хто на Городню, хто до лікарень. Наша задача, насамперед, переправити людей безпечно. І якщо не дай Бог виникне надзвичайна ситуація, якщо приїде швидка до людей, то ми зобов'язані переправити людей на цю сторону", — каже волонтер із загону швидкого реагування Євген Хропатий.
Перевозять людей, доставляють харчі та ліки: як на Чернігівщині допомагають жителям Малого Дирчина, де підтопило дорогу
Євген Хропатий. ФОТО: Суспільне Чернігів

Дружина Тимофія Діана Кастриця каже, встигли зробити деякі запаси продуктів. Але з маленькою дитиною залишатися в такій ситуації важко. Їх сімейний лікар перебуває у Городні. Жінка розповідає, як днями вона переправилася до лікарні.

"Ну мені треба було до лікарні їхати. І дякуємо тому, що Червоний Хрест тут завжди у нас. Бо якщо його б не було, я не знаю, як я б переправлялась, бо там дуже тяжко".

Перевозять людей, доставляють харчі та ліки: як на Чернігівщині допомагають жителям Малого Дирчина, де підтопило дорогу
Діана Кастриця. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами Миколи Лапи, наразі у Малому Дирчині проживає 11 людей, серед них одна малолітня дитина. Спрогнозувати, яким тут може бути весняний паводок, чоловік не може.

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