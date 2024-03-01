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У Чернігові з 9 березня зросте вартість проїзду в автобусах для учнів, а також при оплаті готівкою і банківською карткою
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У Чернігові з 9 березня зросте вартість проїзду в автобусах для учнів, а також при оплаті готівкою і банківською карткою

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У Чернігові з 9 березня зросте вартість проїзду в автобусах для учнів, а також при оплаті готівкою і банківською карткою
ФОТО: Суспільне Чернігів

У Чернігові з 9 березня зросте вартість проїзду у маршрутках для учнів, а також при оплаті готівкою і банківською карткою. Також буде безкоштовна пересадка на інший автобус протягом 30 хвилин.

Про це повідомляє Чернігівська міська рада на своєму сайті.

Відтепер вартість проїзду в маршрутках буде коштувати:

  • 17 гривень – при розрахунку готівкою;
  • 12 гривень – при розрахунку за проїзд з використанням електронного квитка. Також запровадили безкоштовну пересадку на інший автобус протягом 30 хвилин після оплати проїзду електронним квитком.
  • 15 гривень – при розрахунку за проїзд безконтактною банківською карткою чи пристроєм з технологією NFC;
  • п'ять гривень – для учнів за наявності учнівського та електронного квитка. Вони також матимуть змогу робити пересадку між автобусами протягом 30 хвилин.

Відповідне рішення пройшло регуляторну процедуру, розглянуте виконавчим комітетом Чернігівської міської ради і погоджене Чернігівською міською військовою адміністрацією.

Останній раз тарифи переглядалися 30 серпня 2022 серпня. За цей час зросли такі складові тарифу, як заробітна плата, вартість акумуляторів, шин та паливо-мастильних матеріалів, йдеться в повідомленні.

Також за словами, виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака на сьогодні можливості міського бюджету обмежені. Крім того, пріоритетними визначена підтримка Збройних сил та утримання інфраструктури.

У нас немає в цьому році можливості в бюджеті закласти не 75, а 140 мільйонів гривень. Якщо ми всі кошти відправимо на транспорт, то просядуть інші напрямки.

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