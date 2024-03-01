Нацбанк випустив пам'ятну монету "Батьківське щастя"

Національний банк України у перший день весни, 1 березня, ввів в обіг нову пам’ятну монету “Батьківське щастя”.

Про це інформує пресслужба НБУ.

На аверсі монети розміщено композицію, де батьківські руки тримають ніжки немовляти — як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.

На реверсі зображено дитя, яке спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям — брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку.

Пам’ятна монета "Батьківське щастя" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

Тираж монети становить до 100 000 штук (у сувенірній упаковці).

Із 7 березня монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк").

Загалом через інтернет-магазин НБУ планується реалізувати 25 тисяч пам’ятних монет, із них у перший день продажу — 15 тисяч.

Пам'ятна монета "Батьківське щастя". Фото: з сайту НБУ

Раніше НБУ 14 лютого у День закоханих ввів у обіг пам’ятну монету "Кохання".