НБУ у День закоханих ввів у обіг пам’ятну монету "Кохання"

Національний банк України 14 лютого у День закоханих ввів у обіг пам’ятну монету "Кохання".

Про це повідомляється на телеграм-сторінці НБУ.

Пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

На аверсі монети розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова “кохання”, написані найпоширенішими мовами світу.

Пам'ятна монета "Кохання", аверс. Фото: НБУ

На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Як пояснили в НБУ, така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі.

Пам'ятна монета "Кохання", реверс. Фото: НБУ

Пам'ятна монета "Кохання", реверс. Фото: НБУ

Із 14 лютого 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, а поступово – і банками-дистриб’юторами. Придбати її можна у сувенірному пакованні за 159 гривень, повідомляється в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Тираж монети становить до 50 000 штук.