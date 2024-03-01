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Ув'язнював та катував людей. Росгвардійцю повідомили про підозру у жорстокому поводженні з херсонцями
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Ув'язнював та катував людей. Росгвардійцю повідомили про підозру у жорстокому поводженні з херсонцями

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Військовослужбовцю Російської гвардії повідомили про підозру у жорстокому поводженні з жителями Херсона. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, військовий РФ з березня по жовтень 2022 року, перебуваючи в окупованому Херсоні, ув’язнював та катував людей у приміщенні захопленого ізолятора тимчасового тримання.

"У серпні 2022 року він разом з іншими військовими РФ ув’язнив місцевого жителя в одній із камер ІТТ. Під час допитів до чоловіка застосовували катування, сексуальне насильство – тортури електрострумом та ґвалтування сторонніми предметами", — йдеться у дописі.

Раніше в СБУ повідомили, що 10 років ув'язнення за колабораційну діяльність отримав Юрій Гранкін — колишній голова окупаційної адміністрації Горностаївки Херсонської області.

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