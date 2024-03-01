В Івано-Франківську мати шестикласника ліцею № 4 подала заяву в поліцію про булінг однокласників щодо її сина. Про ситуацію, що склалася в навчальному закладі, свою думку висловив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Як у ліцеї відреагували на скаргу матері учня, що для врегулювання ситуації робить департамент освіти і науки міської ради, читайте у матеріалі Суспільного.

Булінг у ліцеї

Історію про ймовірне цькування шестикласника опублікувала у Facebook поетеса і письменниця Любов Бурак.

За її словами, адміністрація навчального закладу стала на бік кривдників.

"Хоча це вже способи класичної совкової самооборони — адміністрація ліцею залякує інших батьків, чиї діти також зазнають булінгу, а мами "булерів" створюють спільну самовиправдальну легенду й починають телефонувати та погрожувати матері. Мовляв, ми — люди непрості, ми можемо все", — пише Любов Бурак.

Що кажуть в ліцеї № 4

Директорка ліцею № 4 Ірина Гаврилюк каже, що комісія закладу, яка розслідує факти булінгу у школі, з'ясувала, що між дітьми відбувся конфлікт, а не цькування одного з учнів.

Директорка ліцею Ірина Гаврилюк. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Матір учня прийшла одразу зі скаргою про булінг. Звичайно, комісія, яка розслідує факти булінгу в школі, є. Відповідно до наказу, вона постійно працює. Наша комісія з'ясувала, що був конфлікт. Дитина за сімейними обставинами, за станом здоров'я має дуже багато пропущених занять. Учень — слабо соціалізований. Тобто є такі проблеми. На мій погляд, тут булінгу не може бути. Ця ситуація, думаю, буде розв'язана позитивно, тому що це — ще малі діти, це є шостий клас", — говорить Ірина Гаврилюк.

Класна керівниця шостого класу Мар'яна Курілець. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Зі слів класної керівниці шостого класу Мар'яни Курілець, жорстоких дій щодо учня не було.

"Єдиний конфлікт, який міг статися, це — навіть не конфлікт, якесь таке між дітьми спілкування. Це відбувалося у мережі Viber. У школі дитину ніхто не чіпав. До нього ніхто не підходить. Він у школу ходить рідко. В понеділок (19 лютого — ред.) мама мені зателефонувала, розповіла, що діти його біля огорожі обзивають, цькують, принижують і довели дитину до такої істерики, що він головою у металевий паркан стукає головою", — каже Мар'яна Курілець.

Позиція батьків школярів

Тетяна Бекита та Світлана Шимчук — матері учениць шостого класу. Звинувачення у тому, що їхні діти цькували однокласника під час занять та у Viber, жінки заперечують.

"Учителька проводила виховну годину і треба було взятися за руки. Взяли його за руку. Хлопчик вириває руку, розвертається і біжить. І вдаряється головою об шафу. Позаду стояла шафа. Це дитина мені все пояснила. Виявляється, мою доньку звинуватили в побитті хлопчика, причому моя дитина нічого там не робила взагалі", — говорить Тетяна Бекита.

Скриншоти з допису Любові Бурак

Матір ще однієї учениці шостого класу ліцею № 4 Світлана Шимчук каже: "Моя дитина не писала в групу (Viber). Вона там тільки пару букв — от і все, без змісту. І то, каже, що це хлопчик взяв телефон з її класу і це написав".

Впродовж дня Суспільне намагалося зв'язатися із мамою шестикласника, який, ймовірно, зазнав цькувань з боку однокласників, проте впродовж дня вона не відповідала на дзвінки кореспондентів.

Що кажуть представники освіти

Директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко у коментарі Суспільному повідомила, що департамент відразу відреагував на ситуацію, яка склалася у ліцеї № 4, і сформував відповідну комісію. Вона вже розпочала роботу.

Ліцей № 4. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За її словами, до складу комісії входять, зокрема, психологи, педагоги, батьки та дирекція школи. Крім того, додає Дротянко, залучили працівників ювенальної превенції та поліцейських.

"Є спеціально розроблений алгоритм, як комісія працює з педагогами, дітками. Вона веде анонімне опитування. Опісля вже робить висновки й говорить про результат", — розповідає Вікторія Дротянко.

Ситуацію з ймовірним булінгом у франківському ліцеї прокоментував також міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

У дописі на Facebook він зазначив, що замовчування булінгу є неприпустимим.

"Ситуація, яка склалася в одному з ліцеїв у Івано-Франківську, має всі ознаки систематичного цькування. І, на жаль, виглядає, що адміністрація не намагалася його зупинити. Вже поспілкувалися з управлінцями обласного і міського департаментів освіти. Створена комісія, яка зʼясовує всі обставини. Паралельно на звʼязку — з освітнім омбудсменом. Вживаємо заходів, серед яких — аудит діяльності ліцею", — написав Оксен Лісовий.

Мама звернулася в поліцію

Про жорстоке поводження стосовно свого сина матір написала заяву в поліцію. У ній вона попросила захистити її дитину, учня шостого класу, від жорстокого поводження та психологічного насильства, які вчиняють з ним інші учні.

1 березня на Facebook-сторінці поліції в області повідомили, що на директорку ліцею № 4 склали адміністративний протокол за ч. 5 ст. 173-4 КУпАП.

У коментарі Суспільному речниця поліції області Тетяна Іванюк повідомила, що у 2023 році поліцейські склали 10 адміністративних протоколів щодо булінгу, які вчиняли учні в області. Всі протоколи скеровані до суду. У 2024 році за цькування школярів — чотири адмінпротоколи.

Що радить психолог

Засновник центру психологічної допомоги дітям "Серденько" Василь Серденько розповів, що учні займаються булінгом через відсутність спілкування у сім’ях.

"Що менше є розмов вдома, то більше вже йдуть різні прояви, зокрема, і булінг у школі. Це може бути агресія, це може бути самоствердження. Інколи буває просто за компанію, тому що дитина не знає, що не можна. Дитина може отримувати задоволення від негативу. Це — те, що треба пояснити", — каже Василь Серденько.

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