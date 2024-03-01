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У Чернівцях скоротили автобусний маршрут №7
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У Чернівцях скоротили автобусний маршрут №7

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У Чернівцях скоротили автобусний маршрут №7
Фото: Марія Ігнатюк/Суспільне Чернівці

У Чернівцях скоротили автобусний маршрут №7 до вулиці Садової. Це зробили через низький пасажиропотік.

Про це Суспільному повідомила керівниця управління комунікацій Чернівецької міськради Людмила Кушнір. Раніше маршрут автобуса починався з мікрорайону Ленківці й закінчувався на вулиці Рози Ауслендер (колишня вулиця Кочубея). До цієї вулиці ще курсує автобусний маршрут №39.

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