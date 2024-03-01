Поранення в коліно з травматичної зброї від інспектора КП "Муніципальний контроль" отримав співвласник торговельного комплексу у Прилуках Олександр Каїка. Суспільному чоловік розповів, що інцидент стався 29 лютого під час розмови про узаконення рекламних вивісок у приміщеннях, згідно з правилами благоустрою. Микола Яковенко, який працює в муніципальному контролі та бачив все на власні очі, сказав, що це був попереджувальний постріл на агресивну поведінку, а куля рикошетом відскочила від бруківки.

Чому стався конфлікт

На відео видно, як інспектор КП "Муніципальний контроль" з травматичної зброї завдає кульового поранення співвласнику торговельного комплексу у Прилуках Олександру Каїці. Чоловік пригадує, до торговельного центру прийшов ще з двома співвласниками на прохання приватних підприємців, які тут здійснюють торгівлю. Муніципальні правоохоронці саме оформляли на них приписи щодо узаконення рекламних вивісок згідно з правилами благоустрою. Чоловік сказав, що попросив їх залишити межі торговельного центру.

Скріншот з торговельного комплексу у Прилуках. ФОТО: Скріншот відео з торговельного комплексу у Прилуках

"Взяв так одного за лікоть, кажу, давай виходьте звідси, йдіть туди і там розмовляйте. Коли один із них почав агресивно, той що в картузі. Він агресивно почав себе вести, вихоплює з барсетки пістолет і почав махати на мене. І давай до нього, конкретно за руку тягнути і випихати. Він підіймає пістолет на мене я якось руку його збив, рука в нього вниз і він робить крок назад і стріляє мені в коліно", — розповідає Олександр.

Співвласник торговельного комплексу "Бульвар" Олександр Каїка. ФОТО: Суспільне Чернігів

Поранення чоловік відчув не одразу.

"Хтось підійшов і каже, що у мене кров на коліні. Глянув тоді та побачив кров на коліні і дірка від кулі. Куля попала вище чашечки, отут сухожилля, вдарилася в кістку і вилетіла. Фрагменти якісь в рані лікар діставав", — розповідає Олександр.

Микола Яковенко був одним з двох співробітників КП "Муніципальний контроль", які в той день прийшли до торговельного комплексу. Каже, Олександр Каїка вживав нецензурну лексику, вибив у його колеги посвідчення.

"Славік для представлення виймає посвідчення показує. Він вибиває в нього посвідчення і стає в боксерську стійку. Між ними ще став третій співвласник, а той лізе битись, азарт був битися. І Славік вистрелив у землю, того що вверх не можна було стріляти попереджувальний, бо там накриття. Не в нього стріляв, він у землю стріляв і якби там не бруківка була, то там нічого взагалі б не було. Воно б не відскочило нікуди. Травма там була, там трохи калошу пробило і подряпина", — каже Микола Яковенко.

Інспектор КП "Муніципальний контроль" Микола Яковенко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Приватна підприємиця Галина Коломієць, яка здійснює там торгівлю, прокоментувала ситуацію так.

"Ідуть покупці, а він тримає пістолет. І його просили сховати зброю, а він на людей направив. Куди це годиться? Ми всі розстроїлись, тиск піднявся, голова, люди ходили, загроза. Люди скажуть, що в нас тут робиться?".

Приватна підприємиця Галина Коломієць. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зі слів Миколи Яковенка, кількома тижнями раніше вони вже оформляли на Олександра Каїку припис щодо урни – вона була всередині магазину, а не поруч, як цього вимагають правила благоустрою.

Торговельний комплекс "Бульвар". ФОТО: Суспільне Чернігів

Що розповідають лікарі про стан пацієнта

Після стрілянини травмованого доставили бригадою екстреної медичної допомоги до Прилуцької міської лікарні. Там його оглянули, надали першу медичну допомогу та відпустили додому. Цю інформацію Суспільному підтвердила директорка закладу Яна Погоріла.

"Оскільки його стан не потребував стаціонарного лікування та його життю нічого не загрожувало госпіталізація не відбувалася. Деталі, які стосуються стану пацієнта, його безпосереднього діагнозу і взагалі процесу, який відбувся ми не маємо права розголошувати, адже це медична таємниця".

Директорка Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла. ФОТО: Суспільне Чернігів

Яке покарання загрожує підозрюваному

Слідчий Прилуцького райвідділу поліції відкрив кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України).

Фото з камер відеоспостереження. ФОТО: камери відеоспостереження

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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