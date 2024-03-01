Під час війни загинули Олексій Реут, Ігор Момот та Руслан Горошко з Миргородського району Полтавської області. Військовослужбовці обороняли Україну на Донеччині та Херсонщині.

Солдат Ігор Момот

Ігор Момот. Фото: Facebook Миргородська міська рада

Ігор Момот проживав у селі Білики Миргородської громади. З 20 квітня 2023-го року його вважали зниклим безвісти. Загибель військовослужбовця підтвердили за допомогою експертизи ДНК. Про це йдеться на Facebook-сторінці Миргородської міської ради.

Як повідомив Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, Ігор Момот загинув 20 квітня 2023-го року під час виконання бойового завдання біля села Новобахмутівка Донецької області. Чоловік 10970-го року народження.

Прощання з бійцем запланували на 3 березня у селі Білики. Поховають Ігоря на Алеї Героїв у Миргороді.

Молодший сержант Олексій Реут

Олексій Реут. Фото: Facebook Миргородська міська рада

Олексій Реут з Миргорода із червня 2022-го року захищав територіальну цілісність України. Був командиром стрілецького відділення. Про це йдеться на Facebook-сторінці Миргородської міської ради.

Загинув військовослужбовець 25 лютого 2024-го року під час мінометного і танкового обстрілу поблизу села Бердичі, що на Донеччині. Чоловікові було 38 років, розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін

Із полеглим попрощаються 2 березня і поховають на Алеї Героїв у Миргороді.

Старший солдат Руслан Горошко

Руслан Горошко. Фото: сайт Заводська громада

Руслан Горошко народився у місті Заводське. На службу його мобілізували 13 вересня 2022-го року. Чоловікові було 36 років. Про це повідомили на сайті Заводської громади.

Чоловік поліг 27 лютого 2024-го року під час виконання бойового завдання поблизу села Кринки Херсонської області. Про це повідомив Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Поховають Руслана Горошка 2 березня.

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