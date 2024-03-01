Колишнього фермера з Херсонської області, якого окупаційна влада призначила керувати захопленим Чорноморським біосферним заповідником, судитимуть за колабораційну діяльність.

Про це у Facebook повідомило Територіальне управління ДБР у Мелітополі.

Також повідомляється, що це один з найбільших заповідників, який входив до структури Національної академії наук України. Підозрюваний отримав псевдопосаду за співпрацю з російськими окупантами, до цього він не мав жодного відношення до екології.

"Від початку війни він підтримував вторгнення, співпрацював з армією РФ та просував ідеї "руського миру". Також підозрюваний брав участь у фейкових виборах та став депутатом від "Єдиної Росії" на тимчасово окупованих територіях Херсонщини", — йдеться у дописі.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше в обласній прокуратурі повідомили, що депутата Херсонської райради судитимуть за колабораціонізм за співпрацю з окупаційною владою.

Крім цього, слідчі СБУ завершили досудове розслідування і передали до суду справу стосовно працівника та працівниці окупаційного "Міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області". Їх підозрюють у колабораційній діяльності.

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