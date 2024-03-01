НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Очолив окупаційний Чорноморський біосферний заповідник. Судитимуть колишнього фермера з Херсонщини
КолабораціонізмОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Очолив окупаційний Чорноморський біосферний заповідник. Судитимуть колишнього фермера з Херсонщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Колишнього фермера з Херсонської області, якого окупаційна влада призначила керувати захопленим Чорноморським біосферним заповідником, судитимуть за колабораційну діяльність.

Про це у Facebook повідомило Територіальне управління ДБР у Мелітополі.

Також повідомляється, що це один з найбільших заповідників, який входив до структури Національної академії наук України. Підозрюваний отримав псевдопосаду за співпрацю з російськими окупантами, до цього він не мав жодного відношення до екології.

"Від початку війни він підтримував вторгнення, співпрацював з армією РФ та просував ідеї "руського миру". Також підозрюваний брав участь у фейкових виборах та став депутатом від "Єдиної Росії" на тимчасово окупованих територіях Херсонщини", — йдеться у дописі.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше в обласній прокуратурі повідомили, що депутата Херсонської райради судитимуть за колабораціонізм за співпрацю з окупаційною владою.

Крім цього, слідчі СБУ завершили досудове розслідування і передали до суду справу стосовно працівника та працівниці окупаційного "Міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області". Їх підозрюють у колабораційній діяльності.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Як виявляють колаборантів : у Кропивницькому викладачі релокованого вишу випустили посібник
Як виявляють колаборантів : у Кропивницькому викладачі релокованого вишу випустили посібник
Займається &quot;відбудовою&quot; Маріуполя: експрокурору з Донеччини загрожує довічне
Займається "відбудовою" Маріуполя: експрокурору з Донеччини загрожує довічне
Освітянці з ТОТ Мелітопольського району повідомили про підозру в колабораційній діяльності
Впроваджувала в освітній процес військові дисципліни: вчительці з Мелітопольського району повідомили про підозру
Подружжя з Миргородського району допомагало армії РФ
Подружжя з Полтавщини, їхня знайома та родичка збирали допомогу військовим РФ: що про це відомо
На початок