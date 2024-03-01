НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ледь не згоріли цвинтар та будинки: на Київщині побільшало паліїв сухої трави
ПОЖЕЖАДСНСЕКОЛОГІЯдовкілляПриродаРегіони

Ледь не згоріли цвинтар та будинки: на Київщині побільшало паліїв сухої трави

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
пожежа, спалювання сухостою
Фото: ДСНС Київщини

На Київщині значно збільшилась кількість пожеж в екосистемах, оскільки жителі спалюють сухостій, листя та сміття.

Про це повідомляє ДСНС Київської області.

Рятувальники розповіли, що нещодавно загоряння трави ледь не стало причиною знищення місцевого цвинтаря та поруч розташованих житлових будинків.

Також тричі за добу вони виїжджали в Бородянці на вулицю Травневу, де зайнялось поле та згоріли копиці сіна. Вже під час першого виїзду пожежники побачили бабусю-палійку, яка не реагувала на зауваження.

"Третій виїзд рятувальники здійснювали вже спільно с поліцією. Горіло фермерське поле, а палійка все не вгамовувалась. Тож довелось відганяти її за допомогою холодного душу і погроз оштрафувати", — зазначили в ДСНС.

Для моніторингу можливих пожеж в регіоні рятувальники піднімають квадрокоптер. Так вдалося вчасно помітити займання у лісопосадці поблизу села Нові Петрівці.

"Посеред горілої трави знайшли безхатька, який спав на пеньку. Найімовірніше, пожежа виникла від недопалка, що випав з рук чоловіка", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують інформування населення щодо можливих наслідків спалювання сухостою та сміття, а також адміністративну і кримінальну відповідальність за такі правопорушення.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 65-річного чоловіка
На Житомирщині на місці пожежі виявили тіло 65-річного чоловіка
На Миколаївщині горіло сміття і сухостій
На Миколаївщині горіло сміття і сухостій
У Полтаві після пожежі в багатоповерхівці загинула жінка
У Полтаві під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка
У Хмельницькому горів гараж з BMW: травмувався чоловік
У Хмельницькому горів гараж з BMW: травмувався чоловік
На початок