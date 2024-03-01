Ледь не згоріли цвинтар та будинки: на Київщині побільшало паліїв сухої трави

На Київщині значно збільшилась кількість пожеж в екосистемах, оскільки жителі спалюють сухостій, листя та сміття.

Про це повідомляє ДСНС Київської області.

Рятувальники розповіли, що нещодавно загоряння трави ледь не стало причиною знищення місцевого цвинтаря та поруч розташованих житлових будинків.

Також тричі за добу вони виїжджали в Бородянці на вулицю Травневу, де зайнялось поле та згоріли копиці сіна. Вже під час першого виїзду пожежники побачили бабусю-палійку, яка не реагувала на зауваження.

"Третій виїзд рятувальники здійснювали вже спільно с поліцією. Горіло фермерське поле, а палійка все не вгамовувалась. Тож довелось відганяти її за допомогою холодного душу і погроз оштрафувати", — зазначили в ДСНС.

Для моніторингу можливих пожеж в регіоні рятувальники піднімають квадрокоптер. Так вдалося вчасно помітити займання у лісопосадці поблизу села Нові Петрівці.

"Посеред горілої трави знайшли безхатька, який спав на пеньку. Найімовірніше, пожежа виникла від недопалка, що випав з рук чоловіка", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують інформування населення щодо можливих наслідків спалювання сухостою та сміття, а також адміністративну і кримінальну відповідальність за такі правопорушення.