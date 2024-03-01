П’ять повністю зруйнованих осель та загибле подружжя пенсіонерів – такі наслідки російського удару по прикордонному селу Нова Січ, що на Сумщині. Місцевий мешканець Валерій Голуб показав Суспільному, у якому стані нині його будинок.

Такий вигляд нині має Нова Січ, що в Юнаківській громаді. Село прикордонне, до Росії тут трохи більше 15 кілометрів. Місцевий мешканець Валерій Голуб веде до власної зруйнованої оселі. Розповідає, що обстріл стався вночі 26 лютого.

Наслідки обстрілу села Нова Січ 26 лютого, Сумська область, 2024 р. Наслідки обстрілу села Нова Січ 26 лютого, Сумська область, 2024 р. Наслідки обстрілу села Нова Січ 26 лютого, Сумська область, 2024 р. Наслідки обстрілу села Нова Січ 26 лютого, Сумська область, 2024 р.

"Хто каже – три, хто каже – чотири було "прильоти". Ми бачили три. Один у погреб до сусідів, інший напроти дороги, третій – де стовп новий поставили", - згадує Валерій Голуб.

Російські боєприпаси влучили по будинках мирних мешканців. П’ять осель – зруйновані вщент, ще у декількох пошкоджені вікна, розповідає Валерій. В момент удару всередині перебували він з дружиною та батьком.

"Ми, як-то кажуть, народилися всі у сорочці. Слава Богу, що ще нічого не горіло. Отсюдова треба кудись тікать. Тікать-тікать, а куди тікать?", - говорить чоловік.

Наслідки обстрілу села Нова Січ 26 лютого, Сумська область, 2024 р. Наслідки обстрілу села Нова Січ 26 лютого, Сумська область, 2024 р. Наслідки обстрілу села Нова Січ 26 лютого, Сумська область, 2024 р. Наслідки обстрілу села Нова Січ 26 лютого, Сумська область, 2024 р.

Напроти зруйнованої оселі родини Голуб – ще одна. Саме там жило подружжя пенсіонерів, що загинуло через російський удар. На залишках будівлі – холодильник, а на гілках дерева – шмат зірваного вибухом залізного покриття — це все що лишилося від помешкання. Валерій пригадує нещодавню розмову із нині покійним сусідом:

"Я оце Галі сказав, наступні – ми". Я йому як поніс трьохетажні і чотирьохетажні ! Ви, кажу, як ворона каркаєте! І так воно й було: він чи накаркав чи що. Отут вони жили, їх…того", - каже Валерій Голуб.

Наслідки обстрілу села Нова Січ 26 лютого, Сумська область, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

За його словами, колись повністю облаштований будинок, ремонту не підлягає. Згадує, раніше тут часто гостювала невістка з онуками.

"Прошлий год ми краску купили, компресор купили, все є, генератор купили, щоб світло було – усе куплене…", - пояснює чоловік.

Собаки на пошкодженому подвір'ї через російську атаку, Нова Січ, Сумська область, 2024 р. Собаки на пошкодженому подвір'ї через російську атаку, Нова Січ, Сумська область, 2024 р. Собаки на пошкодженому подвір'ї через російську атаку, Нова Січ, Сумська область, 2024 р.

Напроти оселі Валерія – вирва. Яма глибока, її заповнило водою, додає місцевий мешканець Віктор.

Чоловік мешкає у Новій Січі майже все життя. Нині ж, каже, доведеться шукати нове місце, щоб жити.

Наслідки обстрілу села Нова Січ 26 лютого, Сумська область, 2024 р. Фото: Суспільне Суми

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