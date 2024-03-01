П’ять повністю зруйнованих осель та загибле подружжя пенсіонерів – такі наслідки російського удару по прикордонному селу Нова Січ, що на Сумщині. Місцевий мешканець Валерій Голуб показав Суспільному, у якому стані нині його будинок.
Такий вигляд нині має Нова Січ, що в Юнаківській громаді. Село прикордонне, до Росії тут трохи більше 15 кілометрів. Місцевий мешканець Валерій Голуб веде до власної зруйнованої оселі. Розповідає, що обстріл стався вночі 26 лютого.
"Хто каже – три, хто каже – чотири було "прильоти". Ми бачили три. Один у погреб до сусідів, інший напроти дороги, третій – де стовп новий поставили", - згадує Валерій Голуб.
Російські боєприпаси влучили по будинках мирних мешканців. П’ять осель – зруйновані вщент, ще у декількох пошкоджені вікна, розповідає Валерій. В момент удару всередині перебували він з дружиною та батьком.
"Ми, як-то кажуть, народилися всі у сорочці. Слава Богу, що ще нічого не горіло. Отсюдова треба кудись тікать. Тікать-тікать, а куди тікать?", - говорить чоловік.
Напроти зруйнованої оселі родини Голуб – ще одна. Саме там жило подружжя пенсіонерів, що загинуло через російський удар. На залишках будівлі – холодильник, а на гілках дерева – шмат зірваного вибухом залізного покриття — це все що лишилося від помешкання. Валерій пригадує нещодавню розмову із нині покійним сусідом:
"Я оце Галі сказав, наступні – ми". Я йому як поніс трьохетажні і чотирьохетажні ! Ви, кажу, як ворона каркаєте! І так воно й було: він чи накаркав чи що. Отут вони жили, їх…того", - каже Валерій Голуб.
За його словами, колись повністю облаштований будинок, ремонту не підлягає. Згадує, раніше тут часто гостювала невістка з онуками.
"Прошлий год ми краску купили, компресор купили, все є, генератор купили, щоб світло було – усе куплене…", - пояснює чоловік.
Напроти оселі Валерія – вирва. Яма глибока, її заповнило водою, додає місцевий мешканець Віктор.
Чоловік мешкає у Новій Січі майже все життя. Нині ж, каже, доведеться шукати нове місце, щоб жити.
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