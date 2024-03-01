"Вода підійшла мало не до хати". У жителів Басів у Сумах підтоплені двори

Вода в городах, підвалах і біля будинків. Жителі мікрорайону Баси в Сумах скаржаться на підтоплення своїх земельних ділянок і домоволодінь. Розповідають: якщо й надалі вода прибуватиме, то невдовзі опиниться в їхніх хатах. Зі своїми скаргами неодноразово звертались в департамент інфраструктури міста, але допомоги не отримали.

Мікрорайон Баси в Сумах. 1 березня 2024 року. Фото: Суспільне Суми

Такий вигляд мають земельні ділянки жителів провулка та вулиці Східна у Сумах. Розташовані вони в мікрорайоні Баси. Близько 17 років тут живе з сім’єю Валентина Підповітна. Показує жінка свій город, який нині майже повністю у воді.

Валентина Підповітна. Фото: Суспільне Суми

"Починається у нас город буквально відразу з двору. Тут квіти у нас ростуть, а далі вже починається город повністю. Овочі різні ми саджали, клубника. Далі там картопля. В кінці вже, за огорожею картопля була затоплена, цього року ми врожай там вже не зібрали влітку, вже було затоплено. Часник, подивіться, красивий був, ще зелененький. Виглядав такий, свої голівки повиставляв. Зараз вже аж пожовтів. Все у воді", — розповідає жінка.

Фото: Суспільне Суми

З кожним днем, каже пані Валентина, вода прибуває.

"Ось ми кілочок поставили, ну десь днів 10 тому, ось навпроти мене, щоб дивитись. Води тут не було. За тиждень вода вже підступила і вже мокро он і далі йде"

Вода не лише на городах і біля будинків, а й у підвалах. Пані Валентина показує свій. Нині, каже, глибина сягає близько пів метра.

Фото: Суспільне Суми

"Це ж ми її регулярно відкачуємо. На цей час підняли вище ще, мабуть, до метра картоплю, всі овочі, які є в підвалі, бо все затоплено водою. І це небагато ще, бо вона викачана буквально вчора була", — додає пані Валентина.

Свій підвал демонструє і пані Зінаїда, яка живе по сусідству.

Зінаїда Мандат. Фото: Суспільне Суми

"Тут все було: і картопля, і буряк, і морква, і закрутка була. Отам у мене полички. Але ж ви бачите, яке все залите? Я 16-го лютого витягла все, тому що вже викачати нікуди було, вода підійшла сюди, мало не до самої хати. Довелось все витягти: і закрутку, і картоплю і все. В літню кухню перенесла, обкутала, сподіваюсь, що морозу не буде", — говорить Зінаїда Мандат.

Майже 20 років живе в провулку Східний пані Наталія. Вода в підвалах, каже жінка, почала з’являтися близько 10 років тому, в основному, в період паводків чи дощів. На городах до минулого літа підтоплень не було.

Наталія Уманцева. Фото: Суспільне Суми

"Літом підтопило нас. При тому, що там у кінці в нас луг і трошки болота, вона там скопичувалась, а з середини осені пішла сюди, в сторону будівель. Начебто там і низ, а вода чомусь йде сюди, в нашу сторону. Нема їй стоку. Раніше, кажуть, там була прокопана канава і вона якось йшла до Псла", — ділиться пані Наталія.

З проблемою підтоплення своїх земельних ділянок жителі мікрорайону Баси неодноразово звертались до Сумської міськради, розповідає пані Наталія.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко каже: про ситуацію з підтопленням мікрорайону Баси знає. Причиною цього називає велику кількість опадів минулого року. Нині від жителів різних районів міста надійшло 14 звернень щодо підтоплень.

Фото: Суспільне Суми

“Баси дійсно найбільша і найпроблемніша зона за розмірами. Проте з гідроінженерної сторони вона найпростіша, тому що луги. І ті п'ять великих озер, що утворюються - вони мають пропозицію, щодо інженерного вирішення: створення каскадів озер з поступовим злиттям в річку Псел”, — говорить Олексій Дрозденко.

Щоб втілити це, потрібно щонайменше пів року, каже Олексій Дрозденко: “Потрібно зробити проєкт, потрібно пройти ОВД - оцінку впливу на довкілля і спробувати з’єднати їх (озера) каналами, в деяких місцях потрібні будуть труби, щоб лишити дороги, переїзди через канали на своїх місцях”.

Фото: Суспільне Суми

Тому, поки цей проєкт будуть реалізовувати, мають тимчасове, але швидше розв'язання питання з підтопленнями. “Це закупівля потужної помпи. Вже відповідні документи оформлені, вже виданий наказ, виділені гроші і запущена процедура закупівлі. Два мільйони гривень ми витратимо на помпу і ще 1 мільйон гривень на пальне, мастило, на послуги для того, щоб проводити відкачування. Сподіваюсь, це буде максимально швидко”, — пояснює начальник Сумської міської військової адміністрації.

Відкачати воду помпою в мікрорайоні Баси Олексій Дрозденко обіцяє за один-два місяці.

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