З 4 березня жителям Чернівецької області, які мають борги за електроенергію, відключатимуть електропостачання. У новому списку на відключення понад 775 споживачів, які заборгували 8 мільйонів гривень.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі обласної енергопостачальної компанії.

Енергопостачальна компанія подала новий список на відключення. До нього увійшли 775 споживачів — це не вся кількість боржників. Списки на відключення почали формувати з найбільших боржників.

Упродовж лютого електропостачання відключили 507 споживачам, які не розрахувались із боргами.

Чому відключають боржників

Торік у грудні уряд ухвалив постанову №1405, яка скасовує мораторій, який надавав право на відстрочку боргу за комунальні послуги. Тепер, якщо людина не сплатила або не повністю сплатила рахунок, їй можуть обмежити електропостачання.

Що робити, аби електропостачання не відключили

Чернівецька обласна енергопостачальна компанія надіслала в Обленерго списки боржників, яким відключать електрику. Цих людей Обленерго повідомило про відключення. Проте цього можна уникнути, якщо погасити борг. Щоб людину викреслили зі списків боржників, потрібно після оплати підтвердити це у Чернівецькій обласній енергопостачальній компанії

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