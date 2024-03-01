13 посадовців з Кіровоградщини задекларували криптовалюту

13 посадовців з Кіровоградської області задекларували криптовалюту у 2022 році. Це один з найменших показників в Україні.

За інформацією з платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот, найбільше криптовалюти зареєстрували посадовці з Дніпропетровщини та Одещини – по 72, найменше – десять – на Тернопільщині. Це результати аналізу даних з Єдиного державного реєстру декларацій.

Серед декларацій посадовців за 2022 рік у 1428 вони вказали криптовалюту як нематеріальні активи. Найбільше таких – у Нацполіції та прокуратурі. У деклараціях за 2021 рік криптовалюту вказали 788 посадовців.

Найпопулярніша криптовалюта – біткоїн. Його у 2022 році задекларували 648 чиновників.