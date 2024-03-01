Погода на вихідні: на Черкащині буде сухо та малохмарно

У перші весняні вихідні, 2 та 3 березня, на Черкащині у синоптичній ситуації кардинальних змін не очікується. Антициклон зі сходу збереже на Черкащині спокійну, суху та малохмарну погоду.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, 2 та 3 березня вночі очікується 0-2º тепла, вдень сонячні промені прогріватимуть повітря до 8-10º тепла.

"На старті календарна весна 2024. Природний перебіг погодних процесів у березні передбачає, що від початку місяця до його закінчення температура має наростати. Світловий день збільшується, сонце підіймається вище над горизонтом, а середньодобова температура впродовж місяця додає 7-8°", — розповів синоптик.

З його слів, на початку нового робочого тижня, із 4 березня, антициклональний характер погоди утримається з температурним фоном на 3-4º теплішим за кліматичну норму. Температура вночі очікується близько 3º морозу — 2º тепла, вдень потеплішає до 5-10º тепла.

"Сонячна, суха та аномально тепла погода створює умови для пожежної небезпеки: особливо готові до горіння сухий очерет та трава. Тому слід уникати підпалів сухої рослинності, які шкодять не лише усьому живому, а й забруднюють атмосферне повітря. За статистикою, саме в перші весняні місяці відбувається найбільша кількість загорянь", — додав Віталій Постригань.

З його слів, до 7 березня на Черкащині суттєвих змін у синоптичній ситуації не прогнозують. Погода залишиться стабільною.

"Температура вночі очікується в межах 2º тепла – 3º морозу, вдень прогнозують 5-10º тепла. Температурний фон 4-5º тепла відповідатиме кінцю березня", — додав синоптик.

За попередніми розрахунками, завдяки активізації циклонічної діяльності із 8 березня погода змінить свій настрій.

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