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20 років корови вільно ходять селом на Новгород-Сіверщині: що кажуть господарі
ТВАРИНИСільське господарствоЛЮДИРегіони

20 років корови вільно ходять селом на Новгород-Сіверщині: що кажуть господарі

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Стадо корів ходить селом, нищить насадження, витоптує городи, бик тримає у страху місцевих жителів. У селі Комань на Новгород-Сіверщині, що у Чернігівській області, 20 років поспіль родина утримує корів на вільному випасі. Звернення до місцевої влади та поліції нічого не дають. Власники корів ні з ким не сперечаються, з усіма претензіями односельців погоджуються, а корови з биком та телятами й досі гуляють селом.

Ці корови вільно ходять селом без господарів та пастухів. Ночують також на городах у жителів села, каже місцева жителька Антоніна Піхотна:

Завжди понад річкою на сухому такому березі ночують.Уже двадцять років – це не вчора і не сьогодні, а кожного року, це по всьому селу. Все село – вони йдуть і далі, і на ту сторону, на початок міста – там теж городи. Нас, сто дворів точно, страждає. І шкода тварин, бо корови не винуваті, бо тварини шукають, де б їм поїсти".
20 років корови вільно ходять селом на Новгород-Сіверщині. Антоніна Піхотна
Антоніна Піхотна. ФОТО: Суспільне Чернігів

В стаді є бик, три корови та телята.

Місцевий житель Віктор Сухолєт показує наслідки прогулянки корів селом:

"Он – сліди які. І далі. Що з самшиту цього буде? Ось попритоптували, пообламували".

20 років корови вільно ходять селом на Новгород-Сіверщині. Віктор Сухолєт
Віктор Сухолєт. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Взимку по коліна сніг – корови ходять по городах", – говорить місцева жителька Наталія Богун.

20 років корови вільно ходять селом на Новгород-Сіверщині. Наталія Богун
Наталія Богун. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами Антоніни, вони все ламають, змітають на своєму шляху: яблуні, фруктові дерева.

Як каже Віктор Сухолєт, під нуль затоптали город, де були буряк, картопля, гарбузи, кукурудза: "Я перестав займатися пшеницею, а сусід ще посіяв".

"Он підіймаються озимі – он вони починають пастися, – показує сусід Віктора.
Корови на городі на Новгород-Сіверщині
Корови на городі. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами Антоніни, загородити – не допомагає:

"Вже скільки можна городити? Ми все городимо, городимо, до річки городи загороджено. Перегородили все. Зламали. І нема толку з того".Як пояснює місцева жителька Тетяна Головач, проблема в тому, що "стадо некероване", а господарі на зауваження односельців не реагують:
"Люди не доглядають, на них не діють ні прохання по-хорошому, ні критика".
20 років корови вільно ходять селом на Новгород-Сіверщині. Тетяна Головач
Тетяна Головач. ФОТО: Суспільне Чернігів

Власниця корів Світлана Горелько каже, що стадо ходить пити воду до річки, бо води в селі нема.

"Ми намагаємося їх закривати. Ну, тільки, якщо в стаді пасуться, то, буває, пастухи не доглянуть, підуть. Це ж було таке. Зараз стада нема, вони ходять так, пасуться. В одному місці і в другому ми викладаємо сіно – ну, ходять від одного двора до другого, там, де є сіно".
Господарка корів Світлана Горелько
Господарка корів Світлана Горелько. ФОТО: Суспільне Чернігів

Антоніна скаржиться, що боїться бика:

"Бик кидається, я не можу вже відігнати. Я живу і боюся. Там безхозний бик. Бик –племенний. Людям страшно ходити".

На це Світлана Горелько відповідає:

"Будемо продавати вже його. Просто у нас нема кому допомогти завантажити. А так – будемо продавати".

Ветлікарі обстежили корів – вони здорові.

Корови біля хати
Корови біля хати. ФОТО: Суспільне Чернігів

Трохи недогодовані, але в межах норми, каже начальник управління Держпродспоживслужби в Новгород-Сіверському районі Сергій Редкач.

"Вони нижче середньої вгодованості. Не критично. Ветеринарна служба проводила всі заходи, взяття крові. Вакцинація проводилась. У них фізіологічний стан, можливо, кращий, ніж у тих корів, яких власники утримують у приміщенні, бо вони все на природі".
Начальник управління Держпродспоживслужби в Новгород-Сіверському районі Сергій Редкач
Начальник управління Держпродспоживслужби в Новгород-Сіверському районі Сергій Редкач. ФОТО: Суспільне Чернігів

Староста села Юрій Острик каже: стосовно корів надходять скарги від місцевих жителів кілька років поспіль. Він звертався в поліцію письмово, говорив з власницею.

"Постійно кажемо, що треба утримувати худобу у себе в дворі або на прив’язі, або випасати організовано. Каже: "Добре". І все. Коли була сільська рада, у нас була адмінкомісія – ми виносили штраф. Там небагато: 170-340 гривень, десь так. І все одно. Через день – знову те саме".
Староста села Юрій Острик
Староста села Юрій Острик. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами речниці поліції в Чернігівській області Наталії Слабеняк, на власницю корів складали протоколи за порушення правил благоустрою населених пунктів. За цією статтею жінку притягали до відповідальності у 2020 та 2021 роках.

Рішення за протоколами має приймати адмінкомісія органів місцевого самоврядування. У Новгород-Сіверській міськраді цю ситуацію коментувати на камеру відмовились.

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