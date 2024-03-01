Жінки, яким понад 40 років, можуть безкоштовно зробити мамографію в Івано-Франківській центральній міській лікарні. За рік в медзакладі цю процедуру проходять 8-9 тисяч жінок. У майже 5% з них виявляють патології, які піддаються лікуванню.

Про це Суспільному розповів завідувач рентгенологічного відділення медзакладу Ігор Соколовський.

Завідувач рентгенологічного відділення медзакладу Ігор Соколовський. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За його словами, рак молочної залози є найпоширенішим захворюванням серед жіночої онкології.

"Потрібно бути захищеною. Знайти час та прийти. Ми довго не затримуємо, чітко на ту годину, на яку пацієнтка записалася, виконаємо процедуру", — каже Ігор Соколовський.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Мамографія триває 20 хвилин. Щоб її зробити, жінкам потрібно попередньо записатися та мати скерування від сімейного лікаря, пояснює рентгенлаборантка центральної міської клінічної лікарні Тетяна Бабельська.

"Особлива умова — жінці має бути повних 40 років, бо змінюється структура молочної залози. До 40 років бажано робити тільки УЗД, МРТ. Перед процедурою зранку не можна нічим маститися: антиперспірантом, дезодорантами. Також бажано не вживати кофеїн, каву, газовані напої", — розповідає Тетяна Бабельська.

Протипоказання до процедури мають вагітні та жінки, які годують грудним молоком, каже рентгенлаборантка.

"Коли жінка має імпланти, а зараз це не рідкість, потрібно попереджати заздалегідь. Бо коли ми реєструємо пацієнтку, я маю вказати комп'ютеру, що там є імплант, аби визначити компресію і не травмувати його", — каже Тетяна Бабельська.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Галина Кічак обстежується щороку. Жінка розповідає: під час мамографії у неї виявили кісту у молочній залозі, про яку, каже пацієнтка, навіть не здогадувалася.

"Я не знала цього. Після пологів не зверталася в медзаклад довший час. А коли прийшла на мамографію, то лікар виявив в мене кісту. Я обстежуюся щороку, вона не росте", — каже Галина Кічак.

Процедуру мамографії потрібно проходити один раз на рік. Результати обстеження пацієнтка отримує впродовж двох-трьох діб.

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