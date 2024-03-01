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Ухилялись від військової служби: засуджено двох жителів Хмельниччини
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Ухилялись від військової служби: засуджено двох жителів Хмельниччини

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За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації засуджено двох чоловіків з Хмельниччини 45 та 38 років. Один проведе за ґратами три роки, інший — чотири.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Хмельницької обласної прокуратури.

За їхньою інформацією, 45-річний житель Кам’янеччини оскаржував вирок суду першої інстанції, яким його засуджено до трьох років ув'язнення. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

"Свою позицію чоловік мотивував неправомірними, на його думку, діями працівників ТЦК та ВЛК, а також зайнятістю власними справами", — йдеться у дописі прокуратури.

38-річного жителя Шепетівщини судом першої інстанції було засуджено до трьох років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з встановленням іспитового строку, написали в прокуратурі.

"Проте засуджений продовжував ухилятись від мобілізації, відмовлявся від отримання повісток та не з’являвся до РТЦК. Свою позицію чоловік мотивував неправомірними діями працівників РТЦК та власними переконаннями про неможливість проходження служби у зв’язку із наявністю судимості. Апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги щодо незаконності повторного призову та недоведеність вини засудженого. Тепер чоловік відправиться за ґрати на чотири роки", — йдеться у дописі.

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