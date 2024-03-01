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На дистанційному навчанні на Волині залишаються учні 8 шкіл і 15 класів
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На дистанційному навчанні на Волині залишаються учні 8 шкіл і 15 класів

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Станом на початок березня на Волині через високу захворюваність на грип і ГРВІ на дистанційному навчанні перебувають учні 8 шкіл та 15 класів.

Про це повідомила Суспільному завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.

Наразі онлайн працюють вісім навчальних закладів в Любомльській, Ковельській, Смідинській, Любешівській, Берестечківській та Ківерцівській громадах.

Також, зі слів Валентини Хомутінкіної, дистанційно навчаються учні 15 класів окремих шкіл у Луцьку.

На Волині з 19 по 25 лютого 2024 року, за даними обласного Центру контролю та профілактики хвороб, на ГРВІ та грип захворіло 6225 волинян. 65% усіх недужих — це діти до 17 років. Епідемічний поріг в області перевищено на 10%, додала Валентина Хомутінкіна.

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