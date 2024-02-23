На Волині учні шести шкіл та 12 класів вчаться дистанційно через грип і ГРВІ

Станом на 23 лютого через грип і ГРВІГРВІ —гостра респіраторна вірусна інфекція на Волині онлайн навчаються учні та вчителі шести шкіл і 12 класів.
Через високий рівень захворюваності не працює дитсадок у Литовезькій громаді, розповіла Суспільному завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.
Найбільше навчальних закладів на дистанційному навчанні — у Ковельському районі. Там п'ять шкіл працюють онлайн у Велицькій, Турійській та Вишнівській громадах. Також перевели на дистанційне одну школу в Нововолинську.
Окрім того, навчаються вдома учні 12 класів у чотирьох школах Луцької та Боратинської громад Луцького району.
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