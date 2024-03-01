У Хмельницькому створять онлайн-мапу дерев та зелених насаджень. Вона буде містити інформацію про дерева, кущі, зелені зони, які є в місті. Окрім того, така мапа допоможе запобігти корупційним елементам. Про це в ефірі Українського Радіо Хмельницького розповів директор Агенції розвитку Хмельницького Олег Черненко.

Навіщо створювати онлайн-мапу? Яку інформацію вона буде містити?

Місцеве самоврядування зобов’язане працювати із зеленими насадженнями та дотримуватися правил благоустрою. Все це має бути публічно і відкрито. Це забезпечують онлайн-платформи. У нас вже працює в місті геоінформаційна система, яка є конструктором, тобто туди можна доєднувати різні елементи. Завдяки допомозі донорських партнерських організацій нам вдалося докупити ще такий елемент, як мапа зелених насаджень міста. Вона буде містити інформацію про дерева, кущі, зелені зони, які є у Хмельницькому, а в майбутньому, можливо, і в громаді. Кожне дерево буде мати фотографію, опис: що це за дерево, в якому воно стані, якщо це аварійне дерево, то буде завантажено документ, що його потрібно буде зрізати, якщо це абсолютно здорове дерево, а людина побачила, що його спилюють, то вона може онлайн подивитися на мапі, чому саме це роблять, чи є на це дозвіл, відповідні документи. Я б сказав, що це навіть запобігання корупційним елементам.

Про оцифрування зелених насаджень повідомили в міській раді ще в серпні минулого року.

Так, це досить довгий і складний процес. У червні минулого року ми фактично розпочали переговори з партнерами, а в серпні підписали меморандум про співпрацю і розпочали підготовчі процеси. Наразі всі технічні моменти вже відпрацьовані.

Хто буде створювати та наповнювати онлайн-мапу дерев?

Це найскладніший момент, тому що дерев багато і відповідно потрібно мати компетентних людей, щоб вони могли сфотографувати дерево, описати, внести інформацію. Ми вирішили заручитися підтримкою кафедри екології Хмельницького національного університету. Студенти допоможуть нам провести всю цю роботу. Також залучимо небайдужих активістів, громадські організації. Будемо раді, якщо хтось висловить бажання приєднатися до нас. А далі спеціалісти будуть проводити верифікацію даних. Ми розуміємо, що це довгий процес і займе не один рік, тому що ми все це робимо без залучення бюджетних коштів, адже зараз є більш пріоритетні витрати бюджетних ресурсів — це допомога Збройним Силам.

Коли стартуєте?

Коли зазеленіють дерева. Спочатку це буде центр міста, потім — один з мікрорайонів, напевно, що Південно-західний, але ми ще остаточно не вирішили. До середини березня ми технічно узгодимо, як все буде відбуватись, а у квітні-травні вже повноцінно розпочнемо роботи. До речі, частина інформації у нас вже є в паперовому варіанті.

Чи буде створено спеціальний застосунок для телефону?

Спеціального застосунку не буде. Формат онлайн-мапи буде зручним для використання на мобільному телефоні.

Чи передбачений зворотній зв'язок, щоб можна було поскаржитись щодо неналежного утримання зелених насаджень, незаконної вирубки?

Так, звичайно. На самому сайті буде зворотний зв'язок, тому що просто публікувати інформацію без зворотного зв'язку немає сенсу.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.