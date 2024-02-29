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74 жителів Харківської області загинули взимку внаслідок бойових дій, 340 — зазнали поранень
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74 жителів Харківської області загинули взимку внаслідок бойових дій, 340 — зазнали поранень

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удар по вулиці проскури
Наслідки удару по вулиці Академіка Проскури, Харків, січень 2024 року. Фото: Олег Синєгубов

З 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року 74 жителі Харківщини загинули внаслідок бойових дій. 340 людей зазнали поранень. Найбільше загиблих та поранених з Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області та міста Харкова.

Інформацію про поранених або загиблих внаслідок бойових дій повідомляють офіційні джерела в обласній чи місцевих адміністраціях, правоохоронні органи та ДСНС. Список може бути не вичерпним.

Грудень

У грудні 11 людей загинули та 69 були поранені внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині.

Найбільша кількість поранених — 41 людина — внаслідок ударів по Харкову 29 та 30 грудня.

Січень

25 людей загинули та 212 були поранені у Харківській області внаслідок російської агресії у січні.

Росіяни тричі протягом 23 січня били ракетами по Харкову. Внаслідок атаки 11 людей загинули, 74 людини зазнали поранень.

Лютий

У лютому загинули 38 людей, ще 59 зазнали поранень.

Зокрема, п'ятеро людей загинули внаслідок удару РФ по двоповерхівці у Великому Бурлуку.

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