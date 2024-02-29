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Два роки евакуації: 38 вихованців шкіл-інтернатів і центру реабілітації з Волині знаходяться за кордоном
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Два роки евакуації: 38 вихованців шкіл-інтернатів і центру реабілітації з Волині знаходяться за кордоном

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Вихованці трьох волинських закладів — 38 дітей, котрих із початком повномасштабної війни евакуювали до Польщі та Чехії — станом на лютий 2024 року ще залишаються за кордоном.

Про це у програмі "Тема дня" в ефірі "Українського радіо. Луцьк" розповіла начальниця служби у справах дітей облдержадміністрації Алла Онищук.

Нині за кордоном, з її слів — 20 вихованців Головненської спеціальної школи-інтернату, 9 дітей із Затурцівської спеціальної школи-інтернату та 9 дітей з обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що в Ковелі.

"По Головно є вже шестеро випускників, які вже школу закінчили та навчаються в училищах у Польщі. Всі діти, які і в Затурцях, і в Головне виховуються, мають розлади здоров'я і з їхнім влаштуванням у сім'ї є трошки більше питань. Ми продовжуємо роботу зі знайомства їх із кандидатами в прийомні батьки", — сказала жінка.

З її слів, два роки тому загалом евакуювали 100 вихованців з шести обласних закладів, із яких 62 дитини уже повернулися в Україну.

"Ми провели роботу по їх поверненню в сім'ї. Перші два заклади ми ще повернули до змін в законодавстві, і діти влаштовувалися в сім'ї після повернення в Україну. Але завдяки напрацюванню з територіальними громадами нам вдалося всіх дітей після повернення в Україну влаштувати в сім'ї", — сказала Алла Онищук.

Посадовиця зазначила, що влаштувати в прийомні сім'ї вдалося усіх 19 дітей із Волинського обласного будинку дитини, котрі тривалий час перебували в Польщі.

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