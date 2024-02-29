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"Армія відновлення": які роботи виконують безробітні на Волині і скільки отримують
БЕЗРОБІТТЯРоботаРегіони

"Армія відновлення": які роботи виконують безробітні на Волині і скільки отримують

Ексклюзивно
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Від початку 2024 року 137 безробітних на Волині долучилося до суспільно-корисних робіт в рамках всеукраїнської програми допомоги ЗСУ "Армія відновлення".

Про це Суспільному розповіла начальниця управління Волинського обласного центру зайнятості Оксана Меріда.

До яких робіт залучають безробітних

Зі слів Оксани Меріди, реалізація програми розпочалася наприкінці 2022 року, зараз такі роботи організовані у 19 територіальних громадах. Безробітних уже залучали до облаштування блокпостів і спостережних пунктів.

"Зараз це у нас це і плетіння, сіток, і виробництво продуктів для ЗСУ. У 2022 році залучили 28 безробітних, у 2023 — 447", — каже керівниця управління обласного центру зайнятості.

Начальниця управління Волинського обласного центру зайнятості Оксана Меріда
Начальниця управління Волинського обласного центру зайнятості Оксана Меріда. Фото: Суспільне Луцьк

Долучитися до "Армії відновлення" можуть дві категорії людей — безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також переселенці.

Скільки отримують безробітні

Усі, хто долучається до виконання суспільно-корисних робіт отримують заробітну плату, яка за окремі види робіт сягає 10 650 гривень за місяць.

"Є дуже багато переваг участі в таких роботах, тому що, це: по-перше це офіційний заробіток, по-друге — страховий стаж, по-третє, це — вчасна виплата заробітної плати", — додала Оксана Меріда.

Заробітна плата учасникам програми фінансується з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.У цьому році виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень.

Плетіння сіток у Луцьку

У Луцьку до суспільно корисних робіт залучили 65 безробітних, розповіла Суспільному директорка Луцької філії обласного центру зайнятості Олена Шишова. Частина із них нині плетуть маскувальні сітки для військових.

"Армія відновлення": безробітні у Луцьку плетуть маскувальні сітки
Безробітні плетуть маскувальні сітки для військових. Фото: Суспільне Луцьк

35-річна волинянка Наталія Кравчук живе у Трилісцях Рожищенського району. До суспільно-корисних робіт долучилася торік восени. З її слів, щодня долає 45 кілометрів до Луцька.

"Це для наших хлопців, така робота мені дуже подобається, я їжджу у своє задоволення.70 гривень в одну сторону. Стала на біржу, мені запропонували, що є така можливість піти, попробувати сітки плести, бо я інвалід, мене ніде не брали на роботу попробувала, мені сподобалося", — сказала волинянка.

"Армія відновлення": які роботи виконують безробітні на Волині і скільки отримують
Волинянка Наталія Кравчук долучилася до виконання суспільно-корисних робіт. Фото: Суспільне Луцьк

Як розповіла волонтерка Олена Мисковець, нині у Луцьку до плетіння сіток, в рамках програми залучили 14 людей у п’яти локаціях: "Це дуже необхідно з точки зору тих, хто шукає роботу, то принаймні тимчасова робота дає можливість протриматись на плаву".

Плани на розширення програми

Зі слів очільниці Луцької філії обласного центру зайнятості, програму суспільно-корисних робіт хочуть розширити.

"Плануємо організувати такі роботи в медзакладах, де лікуються, проходять реабілітацію учасники бойових дій. Також є благодійні їдальні, і вже в області такі роботи організовуються. Важливим ще є укриття, особливо садочки і школи", — додала Олена Шишова.

Керівниця Луцької філії обласного центру зайнятості Олена Шишова
Керівниця Луцької філії обласного центру зайнятості Олена Шишова. Фото: Суспільне Луцьк

Станом на кінець лютого на Волині на обліку обласного центру зайнятості перебували 3 300 безробітних, серед них 307 – внутрішньо переміщені українці. У Луцькій філії зареєстровано — 1400 осіб.

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