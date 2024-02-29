5500 індивідуальних аптечок першої домедичної допомоги IFAK для українських військових щомісяця збирає та передає на фронт американська неприбуткова організація "White Stork". В Україні місія працює впродовж двох років. За цей час на фронт доправили 60 тисяч індивідуальних аптечок. 70% медикаментів, якими їх наповнюють, — українського виробництва, розповів Суспільному голова місії "White Stork" Вільям Макналті.

Як благодійники збирали аптечки разом із франківськими волонтерами й медиками, читайте у матеріалі.

Фото: Ілона Шевченко/Суспільне

В Івано-Франківську аптечки для бійців збирають протягом року, розповідає директорка організації "White Stork" в Україні Наталія Вівчарчин.

"У цій аптечці фактично все, що мають бійці у країнах, які використовують аптечки за стандартом НАТО. Тут є турнікет, ізраїльський бандаж, термоковдра, картка", — каже Наталія Вівчарчин.

Голова "Громадської ініціативи Галичини" Леся Качурова, голова місії "White Stork" Вільям Макналті та директорка організації "White Stork" в Україні Наталія Вівчарчин. Фото: Ілона Шевченко/Суспільне

У Франківську "White Stork" співпрацює з "Громадською ініціативою Галичини".

"Ми взяли на себе адміністративну роботу: отримання гуманітарного вантажу, документальне оформлення. Також — наші складські приміщення", — розповідає голова "Громадської ініціативи Галичини" Леся Качурова.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Крайню партію аптечок в Івано-Франківську збирали студенти-медики та переселенці.

"Одні розпаковують аптечки, інші ставлять індивідуальні пакети, джгути та протиопікові засоби, засоби для компресії, повітроводи. Дівчата клеять шеврони й запаковують аптечки в коробки, тобто поділені обов'язки, щоб максимально ефективно виконати роботу", — розповідає лікарка-інтерн Ольга Ковальчук.

Фото: Ілона Шевченко/Суспільне

Доставляють аптечки на фронт військові ветерани зі США спільно з українськими волонтерами. З цією місією до України приїхала ветеранка американської армії, 73-річна Дженніфер Наталі Прицкер. З її слів, востаннє вона була в Україні у 1966 році. Окрім аптечок, волонтерка відправила зимову форму для українських військових.

"Я сподіваюся більше дізнатися про те, яка насправді ситуація в Україні, наскільки війна є критичною, який вплив вона має на солдатів, уряд і мирних людей, як вони співпрацюють між собою. Якщо вони працюватимуть разом, то справи підуть краще. Тому я хочу вивчити ці три сфери, аби зрозуміти, чим США має і зможе допомогти", — каже Дженніфер Наталі Прицкер.

73-річна ветеранка армії США Дженніфер Наталі Прицкер приїхала з волонтерською місією до України. Фото: Ілона Шевченко/Суспільне

Голова медичного напрямку "White Stork" Дарен Кусберт розповідає, що у Нью-Йорку працює лікарем швидкої допомоги, де теж використовує схожі компоненти, що є в цій аптечці. Чоловік каже: має намір знову відвідати Україну з благодійною метою.

"Робота — дуже насичена. Сумно бачити, через що проходять усі люди в такій чудовій країні, де чудова культура. Це все має величезний вплив на нас, тому що ми робимо свій внесок для людства", — говорить Дарен Кусберт.

Голова медичного напрямку "White Stork" Дарен Кусберт. Фото: Ілона Шевченко/Суспільне

Окрім військових аптечок, каже голова місії Вільям Макналті, планують надавати українським державним службам з надзвичайних ситуацій обладнання для розмінування.

"Наступним великим викликом в Україні, коли вона виграє війну, буде розмінування своїх територій. Це приблизно розмір штату Флорида, який потрібно розмінувати прямо зараз. Поки що ми зосереджені на аптечках, а коли закінчиться війна, ми працюватимемо на забезпеченні обладнанням для розмінування", — каже Вільям Макналті.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube